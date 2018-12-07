Представители аптек указали на проблемы с дешифровкой промаркированных лекарств

Ряд аптек в экспериментальном режиме попробовали «обкатать» систему и столкнулись с массой проблем. Представители аптечного рынка отметили: не все сканеры способны считывать контрольные идентификационные знаки (КИЗ), аптекам потребуется серьезная доработка, в т.ч. и программного обеспечения. Мифом, по мнению участников, является и декларируемая простота дешифровки КИЗ – одна из аптек на практике попыталась дешифровать промаркированные препараты, полученные от поставщика, но не получилось.

Возникли вопросы и по заполняемым полям (обязательно нужно включить срок годности, страну происхождения), в описании препарата отсутствует указание на фармгруппу, условия хранения, код упаковки и т.д.

Подобные недоработки, по мнению отдельных выступающих, могут привести к парализации системы лекарственного обеспечения.

В свою очередь координатор проекта Центра развития перспективных технологий Анатолий Свечин ответил на ряд сомнений представителей аптечного бизнеса.

Он пояснил, что наличие непечатаемого символа-разделителя в коде – требование международного стандарта GS1. Исключение его из кода приведет к тому, что код перестанут считывать сканеры, которые его поддерживают: все импортные сканеры и более 90% сканеров российского производства. «Логичнее заменить сканер в тех редких случаях, когда обнаруживается такой не читающий код сканер», - заявил он. По словам представителя ЦРПТ, неудачный эксперимент с дешифровкой КИЗ – это лишь частный случай. Алгоритм дешифровки кода маркировки описан в международном стандарте GS1 и его российском аналоге. Миллионы компаний во всем мире успешно дешифруют такие коды по этим алгоритмам, заявил Анатолий Свечин. Что касается заполнения полей, то требуемая информация о лекарственном препарате содержится в федеральных справочниках, к которым код маркировки является ключом. Эта информация может быть в любой момент получена по считанному коду маркировки, - пояснил представитель ЦРПТ.

Касаясь вопроса обновления ПО, Анатолий Свечин привел пример доработки аптечного программного обеспечения, выполненной крупной аптечной сетью за 15 минут. По его словам, аптекам в первую очередь нужно сфокусироваться на изменении бизнес-процессов, а не на доработке программного обеспечения. Схемы данных и алгоритмы работы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДПЛ) развиваются, и если необходима их доработка для более точного отражения движения лекарственных препаратов в системе, то для этого еще достаточно времени - весь 2019 год. Бизнес-процессы аптек проще, чем медицинских организаций, поэтому внедрение в аптеках может занять меньше времени. Но для этого необходимо как можно скорее зарегистрироваться в системе, начать ее внедрять и активно направлять свои предложения через форму обратной связи на сайте Честный ЗНАК или в техподдержку МДЛП.

Он также напомнил о переходном периоде, в течение которого часть препаратов (до истечения сроков годности) будет реализовываться без маркировки и призвал аптечные организации активнее включаться в процесс, так как сроки погружения в систему составляют от 6 до 14 месяцев.