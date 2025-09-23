Представители фармотрасли вошли в 26-й рейтинг российских менеджеров
Ассоциация менеджеров и «Коммерсантъ» представили 26-й ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». В рейтинге новых имен в 2025 году по сравнению с 2024 годом в отрасли «Фармацевтика» общее количество новых имен среди высших руководителей составило 33,3%, что ниже среднего показателя по всем отраслям (51,7%).
Так, в TOP250 высших руководителей вошли шесть человек из отрасли «Фармацевтика».
|Место
|Имя
|Должность
|Компания
|1
|Рустем Муратов
|Генеральный директор
|«Биннофарм Групп»
|
2
|Екатерина Погодина
|Управляющий директор
|«Джонсон & Джонсон»
|3
|Борис Попов
|Генеральный директор
|«Ригла»
|4
|Петр Родионов
|Генеральный директор
|«Герофарм»
|5
|Вадим Музяев
|Президент
|«Протек»
|6
|Ирина Никулина
|Генеральный директор
|«Буарон»
В прошлом году в TOP250 в отрасли «Фармацевтика» входили семь высших руководителей.
Топ высших руководителей в отрасли «Торговля» возглавил гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин.
В TOP100 коммерческих директоров в отрасли «Фармацевтика» вошли четыре человека.
|Место
|Имя
|Должность
|Компания
|1
|Екатерина Славгородская
|Директор по продажам и продвижению
|«Биннофарм Групп»
|2
|Ольга Ларина
|Коммерческий директор
|«Озон Фармацевтика»
|3
|Елена Королева
|Коммерческий директор
|Фармфирма «Сотекс»
|4
|Владимир Скорняков
|Директор департамента продаж
|«Герофарм»
В отрасли «Торговля» пятое место, как и год назад, занял коммерческий директор аптечной сети «36,6» Сергей Демин.
В TOP100 финансовых директоров в отрасли «Торговля» третье место занял финансовый директор аптечной сети «36,6» Александр Курилов.
В TOP100 директоров по маркетингу в отрасли «Фармацевтика» вошли:
- директор по маркетингу компании «Биннофарм Групп» Антон Федосюк;
- директор по стратегическому маркетингу компании «Герофарм» Марина Рыкова.
В TOP80 директоров по персоналу в отрасли «Фармацевтика» также вошли два работника:
- директор по персоналу и организационному развитию компании «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко;
- директор по организационному развитию и персоналу компании «Герофарм» Екатерина Гребенникова.
В TOP80 директоров по связям с общественностью в отрасли «Фармацевтика» вошли три человека.
|Место
|Имя
|Должность
|Компания
|1
|Алла Громова
|Директор по связям с общественностью
|«Биннофарм Групп»
|2
|Юлия Весенева
|Директор по внешним связям
|«Джонсон & Джонсон»
|4
|Евгения Доморощенкова
|Руководитель отдела по связям с общественностью
|«Герофарм»
В отрасль «Торговля» этого рейтинга вошла директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами аптечной сети «36,6» Лидия Малкова.
В TOP50 директоров по информационным технологиям в отрасли «Торговля» второе место занял директор по информационным технологиям аптечной сети «36,6» Алексей Ефёров.
В TOP50 директоров по отношениям с органами власти в отрасли «Фармацевтика» вошли двое:
- директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок компании «Герофарм» Дмитрий Нахамчен;
- директор по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами государственной власти компании «Мерк» Татьяна Смирнова.
В TOP50 директоров по правовым вопросам в отрасли «Фармацевтика» первое место занял директор юридического департамента компании «Герофарм» Павел Шамардин. В отрасли «Торговля» лидером стал директор по юридическим вопросам аптечной сети «36,6» Андрей Погорелов.
В TOP50 директоров по цифровой трансформации в отрасли «Торговля» первое место заняла директор по омниканальным продажам аптечной сети «36,6» Лариса Романовская.
В TOP40 директоров по корпоративному управлению в отрасли «Фармацевтика» вошли двое:
- директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса компании «Биннофарм Групп» Игорь Петров;
- первый заместитель генерального директора компании «Ригла» Олег Береснев.
В TOP25 директоров по логистике и цепям поставок в отрасли «Фармацевтика» вошел директор по обеспечению тендерной и закупочной деятельности компании «Биннофарм Групп» Валерий Оратовский.
Нет комментариев
Комментариев: