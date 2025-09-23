Представители фармотрасли вошли в 26-й рейтинг российских менеджеров

Ассоциация менеджеров и «Коммерсантъ» представили 26-й ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». В рейтинге новых имен в 2025 году по сравнению с 2024 годом в отрасли «Фармацевтика» общее количество новых имен среди высших руководителей составило 33,3%, что ниже среднего показателя по всем отраслям (51,7%).

Так, в TOP250 высших руководителей вошли шесть человек из отрасли «Фармацевтика».

Место Имя Должность Компания 1 Рустем Муратов Генеральный директор «Биннофарм Групп» 2 Екатерина Погодина Управляющий директор «Джонсон & Джонсон» 3 Борис Попов Генеральный директор «Ригла» 4 Петр Родионов Генеральный директор «Герофарм» 5 Вадим Музяев Президент «Протек» 6 Ирина Никулина Генеральный директор «Буарон»

В прошлом году в TOP250 в отрасли «Фармацевтика» входили семь высших руководителей.

Топ высших руководителей в отрасли «Торговля» возглавил гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин.

В TOP100 коммерческих директоров в отрасли «Фармацевтика» вошли четыре человека.

Место Имя Должность Компания 1 Екатерина Славгородская Директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» 2 Ольга Ларина Коммерческий директор «Озон Фармацевтика» 3 Елена Королева Коммерческий директор Фармфирма «Сотекс» 4 Владимир Скорняков Директор департамента продаж «Герофарм»

В отрасли «Торговля» пятое место, как и год назад, занял коммерческий директор аптечной сети «36,6» Сергей Демин.

В TOP100 финансовых директоров в отрасли «Торговля» третье место занял финансовый директор аптечной сети «36,6» Александр Курилов.

В TOP100 директоров по маркетингу в отрасли «Фармацевтика» вошли:

директор по маркетингу компании «Биннофарм Групп» Антон Федосюк ;

; директор по стратегическому маркетингу компании «Герофарм» Марина Рыкова.

В TOP80 директоров по персоналу в отрасли «Фармацевтика» также вошли два работника:

директор по персоналу и организационному развитию компании «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко ;

директор по организационному развитию и персоналу компании «Герофарм» Екатерина Гребенникова.

В TOP80 директоров по связям с общественностью в отрасли «Фармацевтика» вошли три человека.

Место Имя Должность Компания 1 Алла Громова Директор по связям с общественностью «Биннофарм Групп» 2 Юлия Весенева Директор по внешним связям «Джонсон & Джонсон» 4 Евгения Доморощенкова Руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм»

В отрасль «Торговля» этого рейтинга вошла директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами аптечной сети «36,6» Лидия Малкова.

В TOP50 директоров по информационным технологиям в отрасли «Торговля» второе место занял директор по информационным технологиям аптечной сети «36,6» Алексей Ефёров.

В TOP50 директоров по отношениям с органами власти в отрасли «Фармацевтика» вошли двое:

директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок компании «Герофарм» Дмитрий Нахамчен ;

; директор по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами государственной власти компании «Мерк» Татьяна Смирнова.

В TOP50 директоров по правовым вопросам в отрасли «Фармацевтика» первое место занял директор юридического департамента компании «Герофарм» Павел Шамардин. В отрасли «Торговля» лидером стал директор по юридическим вопросам аптечной сети «36,6» Андрей Погорелов.

В TOP50 директоров по цифровой трансформации в отрасли «Торговля» первое место заняла директор по омниканальным продажам аптечной сети «36,6» Лариса Романовская.

В TOP40 директоров по корпоративному управлению в отрасли «Фармацевтика» вошли двое:

директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса компании «Биннофарм Групп» Игорь Петров ;

; первый заместитель генерального директора компании «Ригла» Олег Береснев.

В TOP25 директоров по логистике и цепям поставок в отрасли «Фармацевтика» вошел директор по обеспечению тендерной и закупочной деятельности компании «Биннофарм Групп» Валерий Оратовский.