Препарат AbbVie превзошел конкурентов в лечении облысения на III фазе исследований

AbbVie сообщила об успешном завершении III фазы второго клинического испытания препарата «Ранвэк» (упадацитиниб) при тяжелых формах алопеции ареата — облысения отдельных участков тела. Об этом говорится в пресс-релизе американского производителя.

В исследовании UP-AA у 55% из выборки в почти 1400 человек отросли заново как минимум 80% выпавших волос благодаря ежедневному приему 30 мг лекарства на протяжении полугода. При использовании меньшей дозировки в 15 мг были более скромные результаты — такого же эффекта добились 45% участников. Среди получавших плацебо значительное улучшение отмечено лишь в 1,5% случаев.

Указывается, что применение 30 мг «Ранвэка» восстановило волосяной покров более чем на 90% у 45% испытуемых, а 15 мг — у 35%. Также медикамент значительно улучшил рост бровей и ресниц.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало препарат уже по девяти показаниям:

ревматоидный артрит — одобрение в 2019 году;

псориатический артрит — 2020 год;

атопический дерматит — 2022 год;

язвенный колит — 2022 год;

анкилозирующий спондилит — 2022 год;

болезнь Крона (первое пероральное средство от этой патологии) — 2023 год;

аксиальный спондилоартрит — 2023 год;

юношеский артрит — 2024 год;

гигантоклеточный артериит — 2025 год.

«Ранвэк» блокирует JAK1 (янус-киназа-1) — фермент, который передает сигналы внутри клеток, запускающие воспалительные реакции. При алопеции ареата иммунная система ошибочно атакует волосяные фолликулы, что приводит к их воспалению и последующему выпадению волос. Болезнь может проявляться в виде локальных очагов облысения или полной потери волос на голове и теле. По разным оценкам, ей страдают 2% населения мира — заболеваемость выросла на 49% с 1990 года.

AbbVie сообщила, что планирует подать заявку на регистрацию десятого показания своего флагмана, но не раскрыла сроки. Американский регулятор уже одобрил три JAK-ингибитора против алопеции:

Olumiant (baricitinib) от Eli Lilly в 2022 году,

Litfulo (ritlecitinib) от Pfizer в 2023-м,

Leqselvi (deuruxolitinib) от Sun Pharma в 2024-м.

Их эффективность значительно ниже, чем у «Ранвэка», — количество пациентов, которым удалось вернуть более 80% волос, варьировалось от 23 до 33% в исследованиях.