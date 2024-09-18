Препарат MSD и Daiichi улучшил выживаемость без прогрессирования у пациентов с НМРЛ

Препарат patritumab deruxtecan продемонстрировал эффективность против немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) в ходе III фазы клинических испытаний HERTHENA-Lung02. Об этом сообщила в пресс-релизе фармкомпания MSD (Merck&Co. – в США и Канаде), которая разрабатывает и исследует лекарственное средство в партнерстве с японской Daiichi Sankyo.

Patritumab deruxtecan относится к классу конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC). Препарат показал статистически и клинически значимое улучшение выживаемости без прогрессирования среди 560 пациентов, у которых был диагностирован местнораспространенный или метастатический НМРЛ, ассоциированный с мутацией в гене EGFR, по сравнению с химиотерапией.

Новое исследование не выявило дополнительных побочных эффектов от применения patritumab deruxtecan.

Конкретные показатели действенности лекарственного средства в сообщении не указываются. Как отмечается, подробные результаты HERTHENA-Lung02 будут представлены на предстоящем медицинском конгрессе и направлены на рассмотрение регулирующим органам.

НМРЛ — наиболее распространенная форма рака легкого, на долю которого приходится от 80 до 85% всех случаев этого онкологического заболевания. При этом мутации в гене EGFR обнаруживаются у 10—15% пациентов с НМРЛ в США и Европе и у 30—40% – в Азии.

В июле Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило заявку на одобрение препарата patritumab deruxtecan для лечения НМРЛ с мутацией EGFR. Регулятор выявил проблемы на производственной площадке в результате проведения инспекции.

Patritumab deruxtecan — один из трех ADC, права на которые MSD приобрела у Daiichi Sankyo в прошлом году, заключив сделку на 22 млрд долл. Известно, что у 29,8% пациентов, получавших это противораковое лекарство в ходе III фазы исследования HERTHENA-Lung01, наблюдалось уменьшение размера опухоли. Один из 225 участников клинического испытания умер из-за развития у него интерстициального заболевания легких.