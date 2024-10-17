Препарат ViiV для профилактики ВИЧ доказал 99%-ную эффективность в реальных условиях

Компания ViiV Healthcare представила результаты двух исследований реальной клинической практики с участием почти 1300 человек, показавших 99%-ную эффективность препарата Apretude (cabotegravir), предназначенного для долговременной доконтактной профилактики ВИЧ.

Проводившееся с 2021 года по 2024 год когортное исследование Trio Health не выявило ни одного случая заражения ВИЧ среди 474 мужчин и женщин из США, принимавших Apretude. Указывается, что на момент подведения итогов 83% испытуемых продолжали принимать препарат, что демонстрирует высокую приверженность пациентов ВИЧ-терапии.

В ходе IV фазы исследования OPERA с выборкой из 764 человек произошло всего два случая заражения ВИЧ-инфекцией. При этом один из инфицированных участников прекратил лечение, второй — проходил тестирование на наличие вируса нерегулярно.

Кроме того, 200 мужчин, участвовавших в имплементационном исследовании PILLAR, сообщили о снижении тревожности при пропуске назначенных процедур инъекций препарата и отметили присутствие чувства защищенности от ВИЧ после приема Apretude. Менее 1% пациентов, принимавших лекарство ViiV, выразили озабоченность возможным социальным осуждением или раскрытием информации о получении ими ВИЧ-терапии. В то же время 29% участников рассказали, что беспокоились о возможном общественном осуждении, когда ранее ежедневно использовали пероральные средства для профилактики ВИЧ-инфекции.

ViiV Healthcare — совместное предприятие фармкомпаний GlaxoSmithKline (GSK, 78,3% акций), Pfizer (11,7%) и Shionogi (10%). Оно специализируется на разработке препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Apretude, разработанный ViiV, получил регистрационную лицензию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в декабре 2021 года. Он стал первым одобренным препаратом длительного действия для доконтактной профилактики ВИЧ. Его необходимо вводить пациентам внутримышечно каждые два месяца.

В 2026 году GSK планирует начать продажи усовершенствованной формы Apretude с интервалом между инъекциями в четыре месяца, а в 2027 году приступить к исследованиям лекарственного средства для доконтактной профилактики ВИЧ, которое можно принимать всего два раза в год. Британский фармгигант прогнозирует, что к 2026 году выручка от коммерческой реализации его ВИЧ-препаратов вырастет до 7 млрд фунтов стерлингов (9,1 млрд долл.).

Основной конкурент GSK на рынке ВИЧ-терапий длительного действия — Gilead Sciences. Американский производитель планирует в следующем году подать заявку на регистрацию ее препарата для доконтактной профилактики ВИЧ lenacapavir, вводимого пациентам один раз в полгода. В июне этого года компания опубликовала данные III фазы исследования PURPOSE 1, которые продемонстрировали 100%-ную эффективность лекарства.