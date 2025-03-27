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Препарат компании Axsome...

Препарат компании Axsome от СДВГ успешно прошел последний этап исследований

27.03.2025
14:45
Владимир Заболотских
Препарат Sunosi продемонстрировал эффективность в снижении симптомов СДВГ у взрослых на завершающем этапе исследований. Лекарство ингибирует обратный захват дофамина и норэпинефрина в головном мозге, улучшая внимание и контроль поведения.
Фото: freepik

Axsome Therapeutics успешно завершила III третью фазу клинических испытаний препарата Sunosi (solriamfetol) для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). О результатах компания сообщила в пресс-релизе.

Лекарство показало снижение выраженности расстройства на 17,7 балла, плацебо — на 14,3 балла. Изменения у 516 взрослых участников отмечали по шкале AISRS (Adult ADHD Investigator Symptom Rating Scale, или шкала оценки проявлений СДВГ у взрослых, заполняемая специалистом). Она состоит из 18 пунктов, соответствующих симптомам заболевания, каждый оценивается от 0 до 3 баллов.

У 54% испытуемых в группе Sunosi наблюдалось клинически значимое улучшение — смягчение характерных проявлений синдрома на 30% или более от исходного уровня. В группе плацебо этот показатель составил 41%.

Axsome приобрела препарат у Jazz Pharmaceuticals в 2022 году за 53 млн долл. Изначально его разработали для лечения нарушений сна — нарколепсии и апноэ — и затем начали исследовать при депрессии и расстройствах пищевого поведения.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это нейроразвивающее расстройство, которое характеризуется невнимательностью, гиперактивностью, импульсивностью и эмоциональной дисрегуляцией. Заболевание связано с дисбалансом дофамина и норэпинефрина — уровень нейромедиаторов в мозге недостаточен для нормальной работы отдельных областей мозга, отвечающих за внимание и контроль поведения. Согласно последним данным, СДВГ страдают 3,1% взрослых в мире.

Когда нервные клетки взаимодействуют друг с другом, они выпускают нейромедиаторы в пространство между клетками — синаптическую щель. После передачи сигнала клетка забирает нейромедиатор обратно, или осуществляет обратный захват. Sunosi блокирует этот процесс, увеличивая концентрацию дофамина и норэпинефрина в синаптической щели, что помогает уменьшить симптомы расстройства.

Основанная в 2013 году Axsome Therapeutics специализируется на разработке средств для лечения заболеваний центральной нервной системы. В портфеле компании есть два лекарства, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA): Auvelity (dextromethorphan + bupropion) от большого депрессивного расстройства и Symbravo (meloxicam + rizatriptan) от мигрени. Последнее получило регистрационное удостоверение в начале этого года.  

Нет комментариев

Комментариев: 1

Кубеева Виталина Валериевна
28.03.2025 в 09:31
главное, чтобы он помогал и был без побочных эффектов
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