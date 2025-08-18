Препараты от СДВГ снизили склонность к суициду и наркотической зависимости

Медикаментозное лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) значительно снижает склонность к суициду, злоупотреблению психоактивными веществами, рискованному поведению на дороге и противоправным действиям. Исследование об этом опубликовано в научном журнале BMJ.

Его провели ученые из Каролинского института в Стокгольме. Они проанализировали данные о 148 581 пациенте из Швеции в возрасте от шести до 64 лет, у которого выявили СДВГ с 2007 по 2020 год. После постановки диагноза почти 57% (84 282) из них принимали лекарства в течение трех месяцев.

Большинству из них (88%) назначили лечение стимулирующего типа (метилфенидат, амфетамин, дексамфетамин — их механизм действия связан с увеличением уровня дофамина и норадреналина в мозге, что улучшает концентрацию внимания и снижает импульсивность), остальным — нестимулирующего (атомоксетин и гуанфацин — используются как альтернатива при непереносимости стимуляторов). Исследователи наблюдали за участниками в течение двух лет.

Согласно результатам, на каждые 1000 человек, получавших препараты, ежегодно фиксировалось 14,5 попыток самоубийства. Этот же показатель был на 17% больше в группе, которая не проходила терапию, — 16,9. Аналогично снизился риск возникновения проблем с наркотиками и алкоголем (69,1 против 58,7 случая, разница — 15%) и аварий (27,5 против 24 — 12%), а также совершения преступлений (76,1 против 65,1 — 13%). Единственным исключением стали бытовые травмы и случайные происшествия — здесь статистически значимых различий не обнаружено.

Наиболее выраженный эффект отмечен среди тех, у кого было замечено подобное поведение до начала лечения. У пациентов, в анамнезе которых указано намеренное желание лишить себя жизни в прошлом, риск рецидива оказался на 21% меньше, у прежде страдавших зависимостью от психоактивных веществ — на 20%.

Как указывается, стимулирующие средства оказались действеннее нестимулирующих аналогов.

СДВГ — нарушение развития нервной системы, при котором возникают трудности с концентрацией внимания, повышенная активность и склонность к импульсивным поступкам. Расстройство диагностируют примерно у 5% детей и 2,5% взрослых в мире. Люди с этим синдромом чаще совершают необдуманные поступки, попадают в аварии, злоупотребляют психоактивными веществами и нарушают закон. Причина кроется в неправильной работе дофамина и норадреналина — нейромедиаторов, участвующих в регуляции внимания и поведения.