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Президент подписал закон...

Президент подписал закон о праве регионов закупать лекарства у единственного поставщика

07.08.2023
09:21
Артем Косенок
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает субъектам России право закупать лекарственные препараты и медоборудование у единственного поставщика. Такая схема позволяет экономить средства региональных бюджетов и обеспечивать больницы.
Фото: racool_studio/ru.freepik.com

Президент Владимир Путин подписал закон о праве регионов закупать лекарства у единственного поставщика. Согласно документу, с 1 июля 2024 года государственные и муниципальные учреждения получат право закупать лекарства, продукты лечебного питания, медизделия, медоборудование и расходные материалы к нему, а также некоторые услуги у государственного унитарного предприятия субъекта РФ либо акционерного общества, 100% акций которого принадлежат этому субъекту. Соответствующий Федеральный закон № 444-ФЗ от 04.08.2023 опубликован на портале правовой информации.

Единственного поставщика будут определять решением правительства по обращению региональных властей. Для оформления закупки заказчик должен будет предоставить в территориальный орган ФАС России уведомление о готовящейся процедуре, а также обоснование цены контракта.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что централизация закупок, хранения и доставки лекарств, медизделий и оборудования «обеспечивает эффективное управление товарными запасами и минимальный уровень цен на закупаемые товары за счет консолидации объемов».

Из-за изменений законодательства с 1 июля 2023 года регионы лишились права своими законами определять единственного поставщика лекарств и медизделий. До конца текущего года легально работать по новой схеме могут только те регионы, которые заблаговременно заключили контракты с единственными поставщиками. Не менее 18 субъектов используют этот механизм, и все они ждали принятия закона.

Законопроект о праве регионов закупать лекарства у единственного поставщика внесли в Госдуму ряд сенаторов и депутатов в мае этого года. В конце июля он был принят в третьем и окончательном чтениях.

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