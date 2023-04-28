Президент подписал закон об увеличении штрафов для фармацевтов за отпуск лекарств без рецепта

Президент Владимир Путин подписал закон № 175-ФЗ от 28.04.2023 об увеличении штрафов за безрецептурный отпуск лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ).

Ранее за продажу препаратов без рецепта для должностных лиц были предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. На фармацевтов за такие нарушения накладывали денежные взыскания в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

Сейчас фармацевтам придется платить штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Также они могут быть дисквалифицированы на срок от шести месяцев до одного года. Штрафовать работников аптек будут, если отпуск учетных препаратов не содержит признаков уголовного преступления. Санкция для индивидуальных предпринимателей установлена на уровне от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Законопроект об ужесточении ответственности за продажу лекарственных средств из перечня ПКУ без рецепта был внесен в Госдуму депутатами и сенаторами в январе. Сенатор и один из авторов инициативы Ирина Рукавишникова тогда заявила, что чаще всего фармацевты нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, и тогда «страдал» и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов, отметила она.

В середине апреля Госдума одобрила законопроект во втором и третьем чтениях.