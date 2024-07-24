Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Президент подписал законопроект...

Президент подписал законопроект об исключении проверок аптек из ведения МВД

24.07.2024
18:16
Дина Коблова
Президент подписал федеральный закон о внесении изменения в КоАП РФ, он вступит в силу с 19 октября. Согласно документу, из ведения МВД исключат штрафы за нарушение лицензионных требований, по которым часто привлекают аптеки. При этом сохранятся полномочия полиции в области оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Фото: 123rf.com

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон № 192-ФЗ от 22.07.2024 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ устраняет дублирование полномочий органов полиции и контрольных (надзорных) органов в области производства по делам об административных правонарушениях.

Согласно внесенным в КоАП РФ изменениям, проведение контрольных мероприятий в отношении бизнеса остается прерогативой профильных ведомств. Так, из ведения МВД исключат штрафы за нарушение лицензионных требований, по которым часто привлекают аптеки. При этом полномочия полиции сохранят в области оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Законопроект подготовило правительство совместно с Генпрокуратурой и МВД. Он вступит в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования — 19 октября года.

Ранее в правительстве сообщили, что документ был разработан во исполнение поручения президента, которое он дал на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Законопроект подготовлен в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода при проведении проверок бизнеса.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.