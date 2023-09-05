Президент поручил увеличить максимальный размер грантов на научные исследования

Президент Владимир Путин дал поручение правительству увеличить максимальный размер грантов для господдержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах, научных учреждениях и государственных научных центрах страны. Такая информация опубликована на сайте Кремля.

Так, максимальный размер грантов для российских ученых поручено увеличить до 500 млн руб., для иностранных исследователей — до 250 млн руб. Также правительству необходимо предусмотреть возможность проведения научных исследований с использованием средств грантов в течение пяти лет и продления указанного срока.

Все поручения должны быть выполнены в срок до 15 октября 2023 года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

В августе правительство внесло изменения в правила предоставления грантов на международные научные разработки. Согласно документу внесены изменения в показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта. Участником отбора не может стать иностранная компания, местом регистрации которой в том числе является офшорная зона. Также на гранты не сможет претендовать российское юрлицо, в уставном капитале которого доля иностранного участия превышает 25%. Ранее она не должна была быть выше 50%.

Также из бюджета было выделено на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня более 1,8 млрд руб. субсидий. Средства можно будет направить на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.