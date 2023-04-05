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При производстве лекарств...

При производстве лекарств разрешат использовать фармсубстанции из реестра ЕАЭС

05.04.2023
18:06
Артем Косенок

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект, позволяющий российским производителям при производстве лекарств использовать фармсубстанции из реестра ЕАЭС. Документ был внесен в парламент в апреле 2022 года.

Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Законопроект, позволяющий российским производителям при производстве лекарств использовать фармсубстанции, которые входят в реестр ЕАЭС, принят в первом чтении. Такая информация содержится в электронной базе Госдумы. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в начале апреля 2022 года.

Изменения планируется внести в статью 45 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». В пояснительной записке говорится, что по действующим нормам при производстве лекарств используются фармсубстанции из госреестра. Законопроект же также разрешает использовать их из единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС.

Документ носит технический характер и призван привести в соответствие положения Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» со вступившими в силу решениями Совета ЕЭК № 78 «О правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» и № 84 «О порядках формирования и ведения единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и информационных баз данных в сфере обращения лекарственных средств».

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