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При производстве лекарств...

При производстве лекарств разрешили использовать фармсубстанции из реестра ЕАЭС

03.08.2023
15:08
Артем Косенок
Производителям разрешили использовать при производстве лекарственных средств фармсубстанции из реестра ЕАЭС. Изменения внесли в статью 45 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».
Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Российским производителям при производстве лекарств позволят использовать фармсубстанции, которые входят в реестр ЕАЭС. Соответствующий Федеральный закон № 341-ФЗ от 24.07.2023 опубликован на портале правовой информации. В начале апреля 2022 года документ был внесен в Госдуму, а в апреле этого года депутаты рассмотрели его в первом чтении.

Изменения внесли в статью 45 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». В пояснительной записке к документу говорилось, что по действующим нормам при производстве лекарств используются фармсубстанции из госреестра. Документ с изменениями разрешает использовать их из единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС.

Документ носит технический характер и призван привести в соответствие положения Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» со вступившими в силу решениями Совета ЕЭК № 78 «О правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» и № 84 «О порядках формирования и ведения единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и информационных баз данных в сфере обращения лекарственных средств».

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