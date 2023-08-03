При производстве лекарств разрешили использовать фармсубстанции из реестра ЕАЭС

Российским производителям при производстве лекарств позволят использовать фармсубстанции, которые входят в реестр ЕАЭС. Соответствующий Федеральный закон № 341-ФЗ от 24.07.2023 опубликован на портале правовой информации. В начале апреля 2022 года документ был внесен в Госдуму, а в апреле этого года депутаты рассмотрели его в первом чтении.

Изменения внесли в статью 45 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». В пояснительной записке к документу говорилось, что по действующим нормам при производстве лекарств используются фармсубстанции из госреестра. Документ с изменениями разрешает использовать их из единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС.

Документ носит технический характер и призван привести в соответствие положения Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» со вступившими в силу решениями Совета ЕЭК № 78 «О правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» и № 84 «О порядках формирования и ведения единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и информационных баз данных в сфере обращения лекарственных средств».