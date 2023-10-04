При закупках медизделий для диабетиков предпочтение будут отдавать российской продукции

Минздрав разработал правила выделения средств на оснащение медизделиями для выявления и контроля сахарного диабета центральных районных и участковых больниц, а также региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. Ведомство разместило на портале regulation.gov.ru два соответствующих документа.

Такая мера реализуется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». В 2023 году не менее 89 сельских больниц, а также эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом в 36 медорганизациях будут дооснащены (переоснащены) соответствующим оборудованием. При эквивалентных технологических характеристиках медизделий предпочтение будут отдавать российской продукции.

Ранее Народный фронт в ходе опроса узнал о проблемах с доступностью медизделий для пациентов с диагнозом «диабет». Более 70% опрошенных отметили нехватку устройств для непрерывного мониторинга глюкозы, а более 80% указали на дефицит расходников к ним. Самая распространенная проблема — дефицит сенсорных систем, передающих данные на телефон. Также не хватает сенсоров для тех помп, которые были установлены. На совещании с членами правительства президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко разобраться с полученными данными и через неделю представить свои предложения.