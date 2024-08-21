Прием «Оземпика» снова связали с суицидальными мыслями

Пациенты, принимающие «Оземпик» и другие лекарства с МНН семаглутид, на 45% чаще испытывают суицидальные настроения — об этом пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на исследование группы ученых из Швейцарии, США и Италии, опубликованное в научном журнале JAMA.

Авторы изучили базу данных Всемирной организации здравоохранения, где собраны сведения о побочных эффектах от лекарств из 140 стран. Их интересовали жалобы на появление мыслей о самоубийстве у людей, которые принимали семаглутид и похожее лекарство лираглутид.

Проведенный анализ показал, что пациенты, употреблявшие лекарства на базе семаглутида, на 45% чаще испытывали суицидальные настроения, чем люди, употреблявшие другие средства от диабета и лишнего веса. При этом, когда пациенты одновременно принимали семаглутид вместе с антидепрессантами, риск развития мыслей о причинении себе вреда вырастал более чем в четыре раза по сравнению с употреблением всех других лекарств от диабета и лишнего веса.

Особенную тревогу у специалистов вызывает то, что рост популярности «Оземпика» как средства для похудения привел к появлению «индустрии нелегальной торговли данным средством». В связи с этим исследователи призывают профильные органы власти активнее работать над решением проблемы и предупреждать обо всех потенциальных рисках, которые несет за собой бесконтрольное употребление семаглутида.

Агонисты ГПП-1 предназначены для лечения диабета и ожирения. В их число входят лекарственные средства Wegovy, «Оземпик» (семаглутид) компании Novo Nordisk, а также Mounjaro и Zepbound (tirzepatide) компании Eli Lilly.

Это не первые сообщения о возможном влиянии приема агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) на увеличение склонности к суициду. Журнал Nature Medicine опубликовал результаты крупного исследования препаратов от ожирения и диабета. Риск возникновения суицидального поведения у пациентов, принимавших агонисты ГПП-1, был ниже, чем среди тех, кто принимал другие лекарства для лечения ожирения и диабета.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) запросило у фармацевтических компаний данные о безопасности препаратов ГПП-1. Проверка началась после сообщений, поступивших от регулятора Исландии, о суицидальных мыслях и нанесении себе физических увечий среди пациентов, принимавших средства от ожирения и диабета.

В начале года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США провело детальный анализ поступивших сообщений о суицидальном поведении после приема препаратов и пришло к выводу об отсутствии «явной взаимосвязи».