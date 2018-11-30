«Пробиотек» минимизирует сроки и затраты фармпроизводителей при регистрации дженериков

Руководство ГК «Пробиотек» отмечает существенный рост заявок на разработку научных обзоров, необходимых для регистрации дженериков. За 2018 г. специалисты разработали более 100 обзоров CTD-формата (в соответствии с регламентом ЕАЭС), что на 60% превышает показатель предыдущего года.
По мнению аналитиков компании, высокий спрос связан с политикой импортозамещения, проводимой Правительством РФ.
Поэтому чтобы ускорить регистрацию дженериков и снизить затраты, российские фармпроизводители активно используют научные обзоры.
«Научные обзоры в формате CTD уже давно пользуются у нас популярностью. Более 20 клиентов позитивно оценивают услуги нашей компании, считая ее одной из наиболее эффективных в России по соотношению «цена-качество». Обзорами у нас занимаются медицинские писатели с опытом работы больше 5 лет, которые за всю практику разработали и согласовали больше 300 научных обзоров. При этом мы можем привлечь к работе несколько авторов одновременно, чтобы сократить срок подготовки материалов до 2 недель», – отмечает директор группы компаний «Пробиотек» Владимир Писарев.
ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств» разрешает включать в регистрационное досье вместо отчета о собственных исследованиях научный обзор результатов клинических и доклинических исследований. Это допускается для:
Источник: ГК «Пробиотек»
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