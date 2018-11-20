«Пробиотек» запустил процедуру сертификации по ISO 9001:2015

В рамках подготовки к сертификации в середине 2017 года в «Пробиотек» был расширен отдел контроля и обеспечения качества. Одной из главных задач, поставленных перед новыми сотрудниками, было развитие СМК.

В конце 2017 года в компании проведен тренинг по основам менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2015. Организатором обучения выступил ведущий в мире орган сертификации «Бюро Веритас». На тренинге всесторонне рассматривались вопросы внедрения системы менеджмента качества, ее ключевые задачи и управление рисками компании.

В декабре 2018 года запланировано дальнейшее обучение сотрудников компании с целью подготовки к сертификации. Кроме того, руководство компании планирует провести серию консультаций с известными экспертами в области разработки и внедрения СМК в соответствии со стандартом ISO 9001:2015.

Первый этап сертификации запланирован на начало 2019 года.

Источник публикации: ГК «Пробиотек»