«Пробиотек» запустил процедуру сертификации по ISO 9001:2015

14:35
26 ноября 2018
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«Пробиотек» запустил процедуру сертификации по ISO 9001:2015. Система менеджмента качества (СМК) внедрена в «Пробиотек» уже больше 12 лет, и, по мнению руководства, сертификация по ISO 9001:2015 повысит ее эффективность, а также гарантирует клиентам качество услуг в соответствии с международными стандартами.  

В рамках подготовки к сертификации в середине 2017 года в «Пробиотек» был расширен отдел контроля и обеспечения качества. Одной из главных задач, поставленных перед новыми сотрудниками, было развитие СМК.

В конце 2017 года в компании проведен тренинг по основам менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2015. Организатором обучения выступил ведущий в мире орган сертификации «Бюро Веритас». На тренинге всесторонне рассматривались вопросы внедрения системы менеджмента качества, ее ключевые задачи и управление рисками компании.

В декабре 2018 года запланировано дальнейшее обучение сотрудников компании с целью подготовки к сертификации. Кроме того, руководство компании планирует провести серию консультаций с известными экспертами в области разработки и внедрения СМК в соответствии со стандартом ISO 9001:2015.

Первый этап сертификации запланирован на начало 2019 года.

Источник публикации: ГК «Пробиотек»

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