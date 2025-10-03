Продажа медизделий через вендинговые аппараты может оказаться вне закона

Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо о недопустимости продаж медизделий и лекарств через вендинговые аппараты. Об этом должны быть предупреждены все участники оборота, а в случае нарушений терорганы обязаны будут провести проверку. В России работают более тысячи торговых автоматов по продаже контактных линз, через них в прошлом году было продано свыше 500 тыс. упаковок. Они были установлены легитимно: до 2021 года Правила продажи отдельных видов товаров содержали более мягкие формулировки.

Как объяснил запрет Росздравнадзор

Действующее законодательство в сфере обращения медицинских изделий и лекарственных средств не предусматривает реализацию медицинских изделий и лекарственных средств через вендинговые автоматы, сообщил Росздравнадзор.

«Согласно п. 7 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 2463 от 31.12.2020, при осуществлении розничной торговли в месте нахождения потребителя вне торговых объектов путем непосредственного ознакомления потребителя с товаром (на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах) не допускается продажа лекарственных препаратов и медицинских изделий», — сказано в письме, направленном службой в терорганы.

Разъяснения связаны с «многочисленными запросами от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам реализации медицинских изделий и лекарственных средств через вендинговые аппараты», сказано в письме.

Сколько медизделий продают в России через автоматы

В торговых автоматах представлены три категории медизделий — медицинские маски, контактные линзы и средства контрацепции. Первые линзоматы появились в 2011 году. Они устанавливались в супермаркетах, транспортной инфраструктуре, АЗС, торговых и бизнес-центрах, аптеках. По состоянию на сентябрь 2025 года, в России работают более тысячи автоматов по продаже контактных линз. Через них в прошлом году было продано более 500 тыс. упаковок контактных линз и растворов для их очистки и хранения, сообщили «ФВ» в Союзе операторов торговых автоматов (СОТА).

«В настоящее время мы проводим анализ информации, содержащейся в письме Росздравнадзора, в части реализации медицинских изделий посредством вендинговых автоматов», — отметил председатель правления союза Иван Попов.

О планах провести эксперимент по продаже лекарств через вендинг «ФВ» писал год назад. Предполагалось, что держателями автоматов станут аптечные организации, однако они не проявили значимого интереса. Проект раскритиковали и депутаты, сославшись на необходимость вносить изменения в федеральное законодательство и неэффективность инструмента для расширения лекарственной помощи населению. «Это существенное ограничение ассортимента, поэтому проблему, о которой говорят в ассоциации, не решает. Законодательство должно быть направлено на то, чтобы решать задачу лекарственного обеспечения, а не проблему сбыта вендинговых аппаратов», — отметил депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

СОТА приостановил проект по аптечному вендингу, рассказал «ФВ» Попов.

«Мы услышали мнение отрасли и регулятора. Сейчас индустрия автоматизированного сервиса активно работает над внедрением биометрических технологий, и мы верим, что в будущем это будет востребовано», — отметил он.

Речь идет о внедрении сервиса подтверждения возраста покупателя по биометрии: возможные покупки лекарств несовершеннолетними стали одним из контраргументов в дискуссии об аптечном вендинге.

Придется ли убирать автоматы