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Прогнозы объема выручки...

Прогнозы объема выручки Pfizer на 2024 год не оправдали ожидания аналитиков

14.12.2023
11:49
Владимир Заболотских
Выручка Pfizer в 2024 году составит от 58,5 млрд до 61,5 млрд долл., что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Основной статьей дохода компании станут противоковидные препараты Paxlovid и Comirnaty, продажи которых принесут до 8 млрд долл.
Фото: pfizer.com

Годовой доход Pfizer в 2024 году составит от 58,5 млрд до 61,5 млрд долл. Об этом сообщается в финансовом прогнозе компании на следующий год.

Аналитики ранее прогнозировали объем годовой выручки в размере 63 млрд долл. Акции производителя резко снизились в цене на 7% после публикации заявления об ожидаемых доходах.

Согласно отчету, продажи вакцины от коронавируса Comirnaty и перорального препарата от COVID-19 Paxlovid принесут компании около 8 млрд долл. в 2024 году. Еще одной крупной статьей доходов станут продукты компании Seagen, которую Pfizer приобрел в этом году за 43 млрд долл. Производитель рассчитывает заработать до 3,1 млрд долл. с продаж препаратов поглощенного предприятия в следующем году. Антимонопольная комиссия США уже одобрила сделку.

Дополнительным источником доходов станут роялти с продаж лекарственных средств, которые, как ожидается, заработают для компании до 1 млрд долл. Также в 2024 году Pfizer обещает реализовать программу оптимизации расходов в масштабе всего предприятия, которая сэкономит производителю не менее четырех млрд долл.

Генеральный директор компании Альберт Бурла подчеркнул, что портфель компании сохраняет уверенную устойчивость. По его словам, продажи продукции Pfizer и Seagen способствуют годовому росту операционной выручки на 8—10%.

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