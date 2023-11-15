Производитель отозвал регистрацию вакцины от ветрянки

Из Госреестра исключены девять регистрационных удостоверений на лекарственные препараты. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава. В числе компаний-владельцев есть как российские, так и иностранные компании.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Больше всего регудостоверений отозвано АО «Санофи Россия». Речь идет о таких препаратах, как «Микомакс», «Офлоксацин Санофи», «Солиан» в форме раствора для приема внутрь и «Уротол». Еще на два лекарственных средства регудостоверения отозвала ООО «МСД Фармасьютикалс». Это препараты «Кубицин» (даптомицин) и «Варивакс» (вакцина для профилактики ветряной оспы). В реестре осталась одна вакцина от оспы «Варилрикс» от компании GSK.

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) сообщила о прекращении поставок в Россию вакцин против ветряной оспы еще в июле 2022 года. Тогда же она заявила о прекращении поставок вакцин от кори. Это единственный производитель, который после февраля 2022 года публично сообщил о выводе с рынка детской вакцины.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: