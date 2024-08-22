Производитель препаратов крови просит снять ограничения на экспорт плазмы в Белоруссию

«Фармстандарт» предлагает снять ограничения на вывоз плазмы крови человека для переработки на территории Союзного государства (в Белоруссию) с обязательством последующего ввоза в Россию готовых лекарств, произведенных из нее. Об этом заявил в ходе пленарного заседания IX Всероссийской GMP-конференции в Уфе 21 августа генеральный директор АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев, передает корреспондент «ФВ».

«Мы уже говорили о том, что с 2026 года у нас фактически установится единый рынок ЕАЭС. Тем не менее у нас остаются ограничения на законодательном уровне, не позволяющие нам вывозить плазму крови для переработки в Белоруссию», — отметил Зайцев. Как сообщили в пресс-службе «Фармстандарта», компания намерена обратиться в Минпромторг с инициативой по внесению соответствующих изменений на законодательном уровне.

«Фармстандарт» с 2022 года является владельцем 70%-й доли в уставном капитале ООО «Далиомфарма» в Белоруссии. Предприятие производит лекарства и фармсубстанции, получаемые из плазмы крови человека. Среди них — иммуноглобулин человека нормальный и альбумин. С конца 2022 года на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА» запущено производство плазматического фактора свертывания крови VIII.

В июне 2022 года в закон «О донорстве крови и ее компонентов» № 125-ФЗ от 20.07.2012 (ред. от 28.06.2022) были внесены изменения, касающиеся обращения крови и ее компонентов для производства лекарств и медизделий. В соответствии с законом, в части внутреннего обращения определена возможность обеспечения производителей лекарств и медизделий донорской кровью и ее компонентами (ст.17.1 Закона РФ о донорстве), а также регламентированы основные условия заключения соглашения о совместном развитии инфраструктуры субъекта обращения донорской крови и/или ее компонентов (ст.26.1 Закона РФ о донорстве).

Авторы инициативы отмечали, что российские производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами. Законопроект также запрещает вывоз донорской крови, ее компонентов и плазмы, полученной в России, за пределы страны.