Производители предложили продлить беспошлинный ввоз фармпродукции в ЕАЭС

Союз профессиональных фармацевтических организаций предложил продлить срок действия нулевых таможенных пошлин для ввоза фармацевтической продукции на территории Евразийского экономического союза. Соответствующее письмо ассоциация направила в Министерство экономического развития и в Министерство промышленности и торговли России. «ФВ» ознакомился с документом.

Впервые таможенную пошлину на ввоз лекарств обнулили в апреле 2022 года. Это одна из мер, направленных на повышение устойчивости экономик государств — членов союза. Позже ее продлили до 31 марта 2023 года.

В письме СПФО указал, что в условиях дефицита финансовых средств, который возник в 2022 году на фоне введения санкций и нарушения логистических цепочек, в том числе обнуление пошлин помогло не допустить резкого роста цен на лекарства и сохранить положительную динамику поставок.

По мнению организации, возврат к обычным ставкам таможенных пошлин может отразиться на цене препаратов, сделает часть поставок нерентабельной, а также изымет часть финансов из оборотных средств у производителей и дистрибьюторов, что может привести к снижению товарных запасов.

В пресс-службе Минпромторга сообщили «ФВ», что министерство при участии отраслевых ассоциаций и организаций проводит «оценку целесообразности» продления срока действия нулевой таможенной пошлины. Там отметили, что за прошедший год российские производители смогли перенастроить логистические цепочки, организовать взаимодействие с поставщиками из «дружественных» стран и создать необходимые резервы сырья и материалов для производства лекарственных средств.

«В целом таможенное тарифное регулирование позволяет сохранять баланс обращения продукции российских и иностранных компаний на рынке, поэтому такие экстренные меры, как обнуление ввозных таможенных пошлин, в долгосрочной перспективе могут оказать негативный эффект на российский фармацевтический рынок», — также пояснили в Минпромторге.

«ФВ» направил запрос в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой уточнить, обсуждается ли возможность внесения изменений.