Производители увидели риски в законопроекте о введении единых правил госзакупок

Необходимо предусмотреть возможность одновременного применения правила «второй лишний», а также механизма «условного снижения» в 15% при государственных закупках. Это даст большее преимущество отечественным препаратам полного цикла. Такое предложение озвучил председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин на конференции газеты «Коммерсантъ», передает корреспондент «ФВ».

Речь идет о законопроекте, который должен унифицировать стимулирующие и ограничительные механизмы для государственных закупок отечественной продукции. Документ, который вносит изменения в Закон о госзакупках для государственных и муниципальных нужд (ФЗ-44 от 05.04.2013) и Закон о закупках госпредприятиями (ФЗ-223 от 18.07.2011), Государственная дума одобрила в первом чтении 20 марта.

Он предполагает введение правила «второй лишний», согласно которому заявки с предложением зарубежных препаратов будут отклоняться, если для участия в закупке подана хотя бы одна заявка с российским товаром. Замена российского товара на иностранный в случае установления ограничений также не допускается.

В оба закона планируется погрузить действующий механизм «условного снижения», который предусматривает снижения (или увеличения) на 15% ценовых предложений участников закупок, предлагающих российскую продукцию. Механизм позволяет улучшить положение такого участника закупки и повысить вероятность его победы. В случае победы контракт будет заключаться по цене, предложенной таким участником без учета такого снижения или увеличения.

При этом, как отметил Кедрин, законопроект не предусматривает возможности использования этих двух механизмов одновременно, чтобы дать большее преимущества препарату, произведенному именно по полному циклу в России.

По мнению ассоциации, в законопроект необходимо внести изменения, которые позволят применять «второй лишний» и дополнительно предоставлять преференцию в 15% для товаров российского происхождения с более высоким технологическим уровнем локализации производства перед товарами российского происхождения с меньшим технологическим уровнем локализации производства.

При этом подобное преимущество должно предоставляться как после применения правила «второй лишний» и исключения заявки с предложением о поставке товара иностранного происхождения, так и независимо от правила, когда в торгах изначально участвуют заявки с предложением о поставке товаров российского происхождения с разными уровнями локализации.