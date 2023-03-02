Производителям приоритетной продукции выделили 1 млрд рублей на льготные кредиты

Правительство выделило на 2023 год 1 млрд руб. на льготные кредиты производителям приоритетной продукции. К ней, в том числе, относится и фармотрасль. Соответствующее распоряжение № 449-р от 22.02.2023 опубликовано на портале правовой информации. Субсидия предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ‎ее конкурентоспособности».

Деньги направлены на финансовое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и ВЭБ.РФ на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, которые они предоставили организациям для реализации инвестпроектов, направленных на производство приоритетной продукции, по льготной ставке.

В конце января Минпромторг предложил утвердить правила предоставления субсидий российским производителям на финансовое обеспечение погашения кредитов, полученных ими на реализацию инвестпроектов, направленных на производство приоритетной продукции.

Так, производители смогут вернуть до 25% полученного кредита, если эта сумма не превышает 50% суммы выручки от реализации приоритетной продукции за прошедший год. За получением субсидии производители смогут обратиться в течение трех лет после окончания инвестиционной фазы проекта.