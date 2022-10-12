Производителям установят лимиты на компенсацию затрат медучреждений на заготовку плазмы крови

Правительство может установить фармпроизводителям лимиты на оплату расходов медучреждений на заготовку компонентов крови для производства препаратов. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов правовых нормативных актов. Согласно документу, максимальная сумма компенсации составит 10 430 руб. за 1 литр крови и (или) ее компонента. Из них 8950 руб. – это расходы на саму заготовку, а 1480 руб. – затраты на хозяйственную часть.

Расчет средних показателей затрат медицинских организаций на заготовку 1 литра крови учитывает прямые и косвенные расходы. В числе прямых расходов — приобретение расходных материалов, зарплата сотрудников, амортизации и техобслуживание медоборудования. К косвенным расходам относятся те, что непосредственно не связаны с заготовкой донорской крови, но необходимы для обеспечения деятельности организации.

Сами расчеты производились исходя из усредненных цен по реестру контрактов единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) за 1 полугодие 2022 года и специфики цен в разных регионах страны. Проект постановления разработан для эффективного использования потенциала медучреждений при заготовке донорской крови и (или) ее компонентов для увеличения объема отечественного производства лекарственных препаратов из плазмы крови, говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года.

В июне Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поставках плазмы крови для препаратов. Поправки позволяют направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы, писал «ФВ». Таким образом российские производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами. Законопроект также запрещает вывоз донорской крови, ее компонентов и плазмы, полученной в России, за ее пределы.