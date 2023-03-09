Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Производственным аптекам планируют...

Производственным аптекам планируют сохранить возможность изготовления гомеопатии

Эксклюзив
09.03.2023
11:19
Ольга Коберник

ААУ (СРО) «СоюзФарма» обратилась в Министерство здравоохранения с вопросом о сохранении гомеопатических форм в аптечном производстве. Исключить их из приказа № 751н предлагало ранее научно-педагогическое сообщество. По мнению членов ассоциации, это поставит крест на гомеопатическом изготовлении в аптеках. Минздрав пообещал пойти навстречу участникам рынка.

В январе Национальная фармпалата и представители научно-педагогического сообщества разработали на базе приказа № 751н правила изготовления лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями. Документ был направлен в Минздрав и будет учтен при разработке поправок, сообщила «ФВ» тогда исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина.

Главной новеллой поправок стало то, что из приказа должны быть исключены гомеопатические лекарственные формы. Иначе он вступит в прямое противоречие с Федеральным законом № 61, поскольку при изготовлении этих препаратов предполагается использовать растения, которые не входят в фармакопею, кровь и органы животных.

В результате эксперты пришли к компромиссному варианту — оставить гомеопатическое производство аптекам, но при этом ограничить сырьевую базу зарегистрированными субстанциями. Об этом «ФВ» сообщила исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова. «Мы провели встречу с Департаментом лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России. Предварительно решено, что аптекам оставят право изготовления гомеопатических препаратов, но при условии использования зарегистрированных субстанций», — рассказала она. Эксперт надеется, что эти договоренности будут отражены в итоговом документе.

Елена Неволина подтвердила эту информацию, отметив, что ограничение по сырью поможет сохранить деятельность немногочисленных аптек, изготавливающих гомеопатические формы.

Персоны
Мария Литвинова
Исполнительный директор «Союзфарма»

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.