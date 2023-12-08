«Промомед» ввел в оборот дженерик «Оземпика»

Компания «Промомед» ввела в оборот аналог «Оземпика» — препарат «Квинсента» (МНН семаглутид). Это следует из базы данных Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Первые две серии были введены 27 ноября. Еще две 5 и 7 декабря.

Ранее заместитель генерального директора по коммерции «Протека» Денис Красильников сообщил «Ведомостям», что дистрибьютор начнет поставки «Квинсенты» до конца года.

«Как социально ответственная компания, мы предлагаем представителям СМИ переключить внимание на необходимость спасения пациентов, риски, в том числе осложнений и угрозы для жизни, при отсутствии терапии сахарного диабета», — прокомментировали ситуацию с препаратом в пресс-службе «Промомеда».

Производитель оригинального препарата — Novo Nordisk — в ноябре 2022 года уведомил Роздравнадзор о прекращении поставок «Оземпика» в Россию. Препарат применяется при сахарном диабете 2-го типа, характеризующемся инсулиновой недостаточностью. Однако его также широко используют офф-лейбл для снижения веса. Препарат защищен патентом до 2035 года.

Первый дженерик семаглутида в России зарегистрировали в начале октября 2023 года — препарат «Семавик» от компании «Герофарм». Следом была зарегистрирована и «Квинсента» от «Промомеда».

«Герофарм» ранее сообщал, что запросил у правительства принудительную лицензию для выпуска препарата без согласия правообладателя. «Компания ожидает получения принудительного лицензирования, которое позволит законно обеспечивать пациентов жизненно-необходимым лекарственным средством, которое признано дефектурным. Надеемся, что в ближайшее время мы получим решение, потому что вы видим большую потребность в терапии – непрерывно получаем запросы о том, когда начнутся продажи нашего препарата», — сообщили в пресс-службе. Глава компании Петр Родионов говорил о попытках связаться с компанией-оригинатором Novo Nordisk, но ответа не поступило.

Но «Промомед» выбрал другой путь вывода препарата на рынок. «В ситуации, сложившейся с конца 2022 года, наличие именно принудительной лицензии не является определяющим в нашей стратегии помощи больным социально значимым заболеванием. Как мы писали ранее, мы находимся в переписке с компанией «Ново Нордиск» и мы не получили от них запрет на отгрузки», — сообщили в пресс-службе компании.