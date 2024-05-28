«Протек» взыскал с Николая Шаврина полмиллиарда рублей

АО «Центр внедрения «Протек» подало заявление в Арбитражный суд города Москвы о выдаче исполнительного листа в отношении ООО «Годовалов» и банкротящихся предпринимателей Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В марте Арбитражный суд города Москвы решил удовлетворить требования истца частично: взыскать с Шаврина

в порядке субсидиарной ответственности поручителя в пользу «Протека» 500 млн руб. долга и 200 тыс. руб. расходов по уплате

госпошлины. Требования к ООО «Годовалов» и Годовалову суд оставил без рассмотрения.

Пока принято решение о взыскании 500 млн руб. с Шаврина — поручителя ООО «Годовалов», подтвердил «ФВ» генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.



«Однако перспективы получения средств для нашей стороны пока неоднозначны, поскольку в отношении Николая Шаврина начата процедура банкротства индивидуального предпринимателя, также он является одним из учредителей и руководителей аптечной сети и теоретически может быть привлечен к субсидиарной ответственности в рамках банкротства ООО «Годовалов», — сообщил руководитель «Протека».

Также в картотеке арбитражных дел по делу о банкротстве Шаврина 24 и 28 мая появились два заявления об установлении размера требований кредиторов от «Протека».

«По иску к компании на текущий момент нет решения — документ был оставлен без рассмотрения, поскольку на тот момент начался процесс ее банкротства. Мы подали требование кредитора о включении в реестр о банкротстве, назначена дата рассмотрения», — рассказал «ФВ» Погребинский.

Ранее в интервью «ФВ» Погребинский рассказал, что группа компаний в связи с банкротством «Годовалова» потеряла чуть больше 1 млрд руб. Он отметил, что при этом «Протек» не менял своих требований к аптечным сетям.

«Мы требования никаким образом не ужесточали. В свое время и у «Аптеки от склада» были банковские гарантии в наш адрес, просто они закончились в определенный момент, и произошел, к сожалению, печальный момент их банкротства. А так требования, которые мы сформировали в конце 2017 года (может они немножко модифицировались в 2018—2019 годах), эти же требования сохранились и на рынке они стали вообще правилом, а не исключением. Сейчас такие требования предъявляют все дистрибьюторы, не только мы», — сказал Погребинский.

На рынке сохраняются риски банкротств крупных аптечных сетей, добавил Погребинский. «Протек» с большой осторожностью относится к отгрузкам в адрес партнеров, чья платежеспособность вызывает вопросы. Нам больше не нужны потери», — сказал он корреспонденту «ФВ».

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом Годовалова, а затем и его делового партнера Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества. Они оба владели ООО «Годовалов». Компания занималась фармацевтической логистикой, а также развивала сеть «Аптека от склада». «Годовалов» был одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.