Совладельца ООО «Годовалов» Николая Шаврина признали банкротом

Арбитражный суд Пермского края 28 марта признал банкротом совладельца аптечной сети «Аптека от склада» Николая Шаврина, следует из судебной картотеки. В его отношении ввели процедуру реализации имущества.

Ранее суд арестовал имущество Шаврина — гостевой дом площадью 361 кв.м в Пермском крае.

В ноябре 2023 года Шаврин вместе со своим партнером по бизнесу индивидуальным предпринимателем (ИП) Андреем Годоваловым обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании их несостоятельными. Несколько недель назад суд уже признал Годовалова банкротом. Обеспечительные меры были наложены на 13 транспортных средств (автомобили и прицепы), два земельных участка, двухэтажный дом площадью 426,1 кв.м и нежилое помещение в Перми.

Андрей Годовалов пополам с Николаем Шавриным владели ООО «Годовалов». Компания занималась фармацевтической логистикой, а также развивала сеть «Аптека от склада». «Годовалов» был одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.

В январе 2024 года суд признал банкротом и юридическое лицо — дистрибьютора «Годовалов» — и начал конкурсное производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к ООО «Годовалов» предъявлены иски о взыскании на сумму 4,7 млрд руб. У Годовалова и Шаврнина долги на 2,5 млрд руб. перед ООО «ФК Пульс» и Центром внедрения «Протек».