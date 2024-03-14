Арбитражный суд признал банкротом совладельца сети «Аптека от склада» Годовалова

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом совладельца аптечной сети «Аптека от склада» индивидуального предпринимателя (ИП) Андрея Годовалова. В его отношении ввели процедуру реализации имущества. Как сообщает «Коммерсантъ», Годовалов добровольно признавал за собой долг в 4,27 млрд руб.

В ноябре 2023 года Годовалов вместе со своим деловым партнером Николаем Шавриным обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании себя несостоятельными.

В январе 2024 года Мария Годовалова обратилась в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер. Суд не удовлетворил ее жалобу и оставил в силе арест имущества Андрея Годовалова, наложенный по ходатайству ПАО «Сбербанк России». Обеспечительные меры были наложены на 13 транспортных средств (автомобили и прицепы), два земельных участка, двухэтажный дом площадью 426,1 кв.м и нежилое помещение в Перми. Суд также арестовал имущество Шаврина — гостевой дом площадью 361 кв.м в Пермском крае.

Иск о банкротстве Шарвина еще не рассмотрен, заседание назначено на 23 марта.