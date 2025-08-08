Противогриппозное лекарство на основе вещества из шоколада оказалось эффективнее «Тамифлю»

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме создали препарат от гриппа на основе теобромина — вещества, содержащегося в какао-бобах. Разработка превзошла по эффективности «Тамифлю» (осельтамивир), который широко применяется для лечения инфекции. Данные исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Испытания проводились как на клеточных культурах, так и мышах. Израильское лекарство показало пятикратное преимущество над конкурентом в снижении вирусной нагрузки. Оно уменьшило количество патогена в 15 717 раз, тогда как осельтамивир — в 3077 раз.

Еще одним критерием выбрали ослабление симптомов заболевания, которое оценивали по потере массы тела у животных. При использовании экспериментального медикамента животные похудели в среднем на 6% от исходных значений после заражения вирусом. Лечение осельтамивиром привело к потере веса на 15%. Также была группа плацебо, где этот показатель составил 20%.

Новый препарат включает в себя arainosine — синтетическое соединение, которое блокирует ионный канал, необходимый для размножения вируса при проникновении в здоровую клетку. Оказалось, что еще лучше оно работает в сочетании с теобромином, который придает какао-бобам характерный горький вкус, отпугивая насекомых и других растительноядных животных. Компонент шоколада усиливает антивирусное действие, обеспечивая почти полную защиту даже от устойчивых к другим препаратам штаммов гриппа. Обнаружить комбинацию удалось в результате анализа библиотеки химических веществ и лекарств.

Грипп остается глобальной угрозой, однако современные средства против него постепенно утрачивают действенность из-за мутаций вируса. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно тяжелая форма заболевания диагностируется у 3—5 млн человек, из которых от 290 тыс. до 650 тыс. умирают.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило «Тамифлю» в 1999 году. Препарат разработан американской фармацевтической компанией Gilead Sciences, которая почти сразу после регистрации патента в 1996 году передала права швейцарскому производителю Roche.