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Путин подписал закон...

Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 1 января

28.11.2023
11:12
Артем Косенок
Минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличится на 3 тыс. руб. Также закон устанавливает соотношение МРОТ и медианной заработной платы в размере не ниже 48% с 2025 года.
Фото: ededchechine/Freepik

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18,5% и составит 19 242 руб. в месяц. Такой федеральный закон № 548-ФЗ от 27.11.2023 подписал президент Владимир Путин. Сейчас МРОТ составляет 16 242 руб.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он способствует повышению зарплаты около 4,8 млн работников. Также закон устанавливает соотношение МРОТ и медианной заработной платы в размере не ниже 48% с 2025 года.

Министерство труда планирует внедрить два новых индикатора риска, которые будут использоваться для определения частоты проверок работодателей со стороны трудинспекции. Один из них касается МРОТ.

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