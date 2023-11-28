Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 1 января

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18,5% и составит 19 242 руб. в месяц. Такой федеральный закон № 548-ФЗ от 27.11.2023 подписал президент Владимир Путин. Сейчас МРОТ составляет 16 242 руб.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он способствует повышению зарплаты около 4,8 млн работников. Также закон устанавливает соотношение МРОТ и медианной заработной платы в размере не ниже 48% с 2025 года.

Министерство труда планирует внедрить два новых индикатора риска, которые будут использоваться для определения частоты проверок работодателей со стороны трудинспекции. Один из них касается МРОТ.