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Путин поручит оценить...

Путин поручит оценить строгость наказания за экономические преступления

14.12.2023
14:37
Артем Косенок
Наказания за экономические преступления могут пересмотреть, заявил президент Владимир Путин. Его удивляют большие сроки, которые дают по этим статьям.
Владимир Путин | Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил, что удивлен срокам, которые дают по экономическим статьям. Об этом он рассказал в ходе совмещенной «прямой линии» и итоговой пресс-конференции.

«Я тоже же слышу, вижу, когда за какое-либо экономическое преступление 14—15 лет <дают>. Откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал. Я знаю об этом. Вообще как-то перебор, очевидно», — заявил президент.

По его словам, «это не значит, что нужно упереться в этом и ничего не менять». Путин заявил, что поручит Госдуме оценить строгость наказания за экономические преступления.

В июле 2022 года президент поручил правительству и Верховному суду обеспечить изменения в законы для декриминализации отдельных преступлений в сфере предпринимательства. Спустя год вступил в силу закон, который направлен на либерализацию уголовного производства в отношении бизнеса. Согласно принятому документу, суд имеет право отравить под стражу предпринимателя, которого обвиняют в экономических преступлениях, лишь в нескольких случаях.

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