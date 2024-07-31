«Р-Фарм» купил «Балтфарму» в ОЭЗ Петербурга ради офсетного контракта

Фармацевтический завод в рамках первого офсетного контракта, подписанного Смольным с компанией «Р-Фарм», построят в особой экономической зоне (ОЭЗ) Санкт-Петербурга на площадке «Новоорловская». Об этом 30 июля сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев, передает «Деловой Петербург».

«Петербург реализует первый офсетный контракт с инвестором «Р-Фарм». Были некоторые сложности с реализацией этого офсетного контракта, но они решены. «Р-Фарм» приобрела «Балтфарму» и сейчас в особой экономической зоне реализует полностью первый активный контракт», — сказал Эргашев.

По словам вице-губернатора, завод будет построен в рамках ранее предусмотренных сроков. Сумму сделки он не назвал. «Р-Фарм» не ответил на запрос «ФВ».

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга объявили первый в истории города офсетный контракт в январе 2023 года. «Р-Фарм» выиграла тендер на строительство фармацевтического завода, объявленный правительством Санкт-Петербурга в октябре 2022 года. В конкурсе на заключение десятилетнего офсетного контракта участвовали «Р-Фарм» и ГК «Фармасинтез».

Начальная цена контракта составляла 16,8 млрд руб., но «Р-Фарм» предложила создать новое фармацевтическое производство за 8,7 млрд.

Согласно условиям конкурса, победитель должен в течение трех лет за свой счет построить фармацевтическое предприятие в городе. В последующие семь лет город закупит у инвестора лекарства для своих нужд. Как ранее писал «ФВ», речь идет о 31 МНН — это аналоги препаратов для лечения злокачественных новообразований и диабета, выпускаемых Pfizer, Novartis, Bayer, AstraZeneca и другими корпорациями.

Полина Лившиц