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«Р-Фарм» начал клинисследования...

«Р-Фарм» начал клинисследования олокизумаба при прогрессирующем легочном фиброзе

26.12.2023
16:13
Артем Косенок
Компания «Р-Фарм» объявила о начале клинических исследований препарата олокизумаб при прогрессирующем легочном фиброзе. Испытания пройдут на базе более чем 20 медучреждений, общее количество участников — 116 человек.  
Фото: Freepik

Началось клиническое испытание олокизумаба у пациентов при прогрессирующем легочном фиброзе. О старте испытаний сообщили в пресс-службе «Р-Фарм».

Многоцентровое двойное слепое плацебоконтролируемое рандомизированное исследование II/III фазы пройдет на базе более чем 20 медучреждений. В программу включены ведущие медцентры Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Петрозаводска, Кемерово, Челябинска, Ижевска и других городов. В их числе Сеченовский университет, НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.

Общее количество участников испытания — 116 человек. В рамках исследования будут оцениваться эффективность и безопасность применения олокизумаба для лечения прогрессирующих фиброзирующих интерстициальных заболеваний легких.

Олокизумаб («Артлегиа») — оригинальный препарат Группы компаний «Р-Фарм». Представляет собой первое и единственное в мире зарегистрированное моноклональное антитело для лечения ревматоидного артрита, непосредственно блокирующее интерлейкин-6. Показания к применению препарата — лечение взрослых пациентов с ревматоидным артритом средней и высокой степени активности в комбинации с метотрексатом, а также лечение синдрома высвобождения цитокинов при COVID-19 среднетяжелого и тяжелого течения. По результатам III фазы клинических исследований и постмаркетинговых наблюдений профиль безопасности препарата «Артлегиа» соответствует классу ингибиторов ИЛ-6.

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