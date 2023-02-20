«Р-Фарм» стал победителем еще одного офсетного контракта на поставку лекарств

Департамент здравоохранения Москвы подвел итоги первого из объявленных в этом году офсетных контрактов. Компания «Р-Фарм» заключит госконтракт со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов, объявленный департаментом Москвы по конкурентной политике. Информация результатах торгов размещена н на портале Госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 4,2 млрд руб. «Р-Фарм» снизила эту цену до почти 1,1 млрд руб.

Согласно условиям контракта, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства в течение двух—четырех лет локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. Он должен инвестировать не менее 800 млн руб.

Победитель конкурса обязуется поставлять четыре препарата. В их числе два иммунодепрессанта в виде раствора для подкожного введения с МНН устекинумаб и тоцилизумаб, а также два противоопухолевых препарата в виде концентрата для инфузий — даратумумаб и пембролизумаб. Поставлять препараты нужно будет в течение четырех лет — с 2026 по 2029 годы.

Оригинальный производитель устекинумаба — компания Janssen, срок патента закончился в 2021 году, препарат предназначен для лечения псориаза. В России зарегистрирован только один препарат — от Janssen. В ГРЛС сообщается, что клинические исследования препарата проводят российская компания «Генериум», южнокорейская Dong-A Pharmaceutical и китайская Bio-Thera Solution. Компания Roche владеет патентом на тоцилизумаб до апреля 2024 года. Препарат используется при ревматоидном артрите, также активно применялся по время пандемии COVID-19 в качестве упреждающей противовоспалительной терапии. В ГРЛС зарегистрированы клинические исследования компаний «Генериум» и Freseniua Kabi. Как сообщал «ФВ», «Генериум» уже подал заявку на регистрацию. Даратумумаб — еще один препарат Janssen, патент действует до 2031 года. Согласно ГРЛС, клинические исследования, кроме Janssen, в России никто не проводит. Пембролизумаб выпускается компанией MSD, патент действует до 2028 года. Помимо MSD в России препарат зарегистрировала компания «Биокад». Регистрация проведена по ускоренной процедуре, предусмотренной Постановлением Правительства № 593 от 05.04.2022 «Об особенностях обращения лекарственных средств в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в отношении РФ ограничительных мер экономического характера», так как препарат попал в список потенциально дефектурных препаратов. Пока регистрация «Биокада» действует до 31 декабря 2023 года. В «Биокаде» «ФВ» рассказали, что подали заявку на собственный патент. Согласно ГРЛС, клинические исследования «Биокада» пока продолжаются, также испытания проводит «Р-Фарм».

В ноябре стало известно, что Москва заключит четыре офсетных контракта на поставку препаратов. Мэрия примет на себя обязательство закупать выпускаемую продукцию в течение четырех-пяти лет на общую сумму 17,85 млрд руб. Ранее Москва заключила уже пять офсетных контрактов.

В сентябре 2018 года структура «Р-Фарм» – ООО «Р-Опра» – выиграла офсетный контракт с Москвой на поставку лекарств. Компания предложила исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд руб. при начальной максимальной цене контракта 22,5 млрд руб.

В январе 2023 года стало известно, что «Р-Фарм» выиграла офсетный контракт на строительство завода в Санкт-Петербурге. Компания снизила начальную стоимость контракта с 16,8 млрд до 8,7 млрд руб.