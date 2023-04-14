РААС обнаружила в продаже «Оземпик» в иностранной упаковке по завышенной вдвое цене

Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) обнаружила в московской аптеке «Оземпик» в иностранной упаковке по завышенной вдвое цене. После контрольной закупки ассоциация 12 апреля обратилась в Росздравнадзор для проведения проверки.

На упаковках препарата семаглутид с торговым наименованием «Оземпик», который в рамках собственной проверки приобрела РААС, отсутствуют стикеры на русском языке. Информация об упаковке отсутствует в Реестре заключений на ввоз зарегистрированных ЛП в иностранных упаковках. Лекарство, вероятнее всего, находящееся в обороте нелегально, продается в аптеке и числится на сайте организации, следует из обращения ассоциации, с которым ознакомился «ФВ». Цена на препарат также превышает максимальную дозволенную стоимость в 2—3 раза — как заявляют в РААС, цена на него продолжает расти до сих пор.

Ассоциация просит Росздравнадзор проверить организацию и привлечь ее к ответственности в случае, если вышеизложенные факты будут подтверждены.

Это не первое обращение ассоциации по нарушениям в части продажи «Оземпика». 22 марта РААС уже обращалась в службу с просьбой проверить ряд онлайн-сервисов, продающих «Оземпик» с кратным завышением цен.

Препарат включен в Перечень ЖНВЛП с 2022 года. Его предельная отпускная цена, согласно госреестру предельных отпускных цен, составляет 5800 руб. Максимальная стоимость препарата в рознице с учетом НДС не должна превышать 7700 руб.

При этом в СМИ регулярно появляется информация о том, что лекарство продают по стоимости более 20 тыс. руб. В марте правоохранительные органы заподозрили ряд аптек в продаже «Оземпика» по ценам, кратно превышающим допустимые. Уже тогда к решению проблемы были привлечены ФАС и Росздравнадзор.

Официально поставлять в Россию препарат «Оземпик» от Novo Nordisk для пациентов с диабетом прекратят с декабря 2023 года. Его аналог в таблетках — «Ребелсас» перестанут поставлять с 2024 года.