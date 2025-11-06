РААС призвала ввести маркировку для еще одной группы товаров

Ряд групп медицинских изделий «ушли в тень» и свободно продаются на маркетплейсах и других онлайн-площадках, что создает прямые риски для жизни и здоровья потребителей и способствует распространению контрафактной продукции, рассказал по итогам заседания Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка корреспонденту «ФВ» исполнительный директор ассоциации Александр Опарин. Маркировка ряда медизделий находится в стадии эксперимента.

«Необходимо выводить ее в промышленный контур, поскольку за пределами цивилизованной розницы растет масштабный «серый» рынок. В частности, медизделия, применяемые в косметологии, продаются на многих онлайн-площадках под видом чего угодно, кроме медизделий. Безопасно применять эту продукцию можно только в специализированных центрах, однако свободная реализация изделий приводит к формированию рынка сбыта «на дому». Это несет серьезные риски для населения», — объяснил Александр Опарин.

В диалоге с заместителем гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Ревазом Юсуповым было принято решение предоставить со стороны РААС предложения по расширению перечня медизделий, подлежащих обязательной маркировке.

«Это позволит показать объемы рынка, отследить путь товара от производителя к конечному потребителю и быстро выявить нарушителей», — отметил Александр Опарин.

По данным компании «Право на здоровье», каждый год на рынке фиксируется все больше не зарегистрированных в России, контрафактных и поддельных медицинских изделий в сфере косметологии, писал в марте Forbes Healthcarе.

Из 127 обращавшихся на рынке в 2024 году филлеров только 69% имеют регистрационное удостоверение медицинского изделия Росздравнадзора. В сегменте биоревитализантов эта доля составляет 53% (всего 133 бренда), отмечали аналитики «Права на здоровье».