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RNC Pharma опубликовала...

RNC Pharma опубликовала TOP25 дистрибьюторов по итогам трех кварталов

21.12.2023
12:23
Артем Косенок
RNC Pharma представила рейтинг российских дистрибьюторов по итогам IIII кварталов 2023 года. Аналитики считают, что оптовый рынок вступает в очередной период ужесточения условий работы с ритейлом. 
Фото: Freepik

Ключевым событием уходящего года в оптовом сегменте российского фармрынка стало прекращение работы сразу трех заметных игроков, которые в сумме занимали более 3% рынка. Сам по себе факт не уникальный, но проблема в том, что этими тремя компаниями дело может и не ограничиться, считают аналитики RNC Pharma. Условия работы поставщиков с оптом в прошлом году серьезно ужесточились, а доступность кредитных ресурсов снижается. В декабре Банк России в пятый раз подряд поднял ключевую ставку, причем за год она выросла более чем вдвое.

Едва ли данная ситуация будет способствовать либерализации отношений производителей с дистрибьюторами. Тем более, что в рознице тоже наметились тревожные тенденции, на рынке ощущаются признаки деградации розничной инфраструктуры, которая пока выражается в замедлении темпов развития. Однако ситуация уже близка к той грани, после которой число аптек на рынке начнет сокращаться.

Здесь при этом важны не только количественные, но и качественные характеристики, если вместо трех небольших аптек откроется одна крупная и очень эффективная, для оптовых партнеров это ознаменует только сокращение рисков. Но вряд ли подобный сценарий будет осуществим в большинстве высвобождающихся локаций, полагают в RNC Pharma. Поскольку предоставление товарных кредитов рознице становится только дороже, то неизбежно придется ужесточать условия работы, а также таргетировать их, опираясь на более-менее стандартный набор критериев. Причем это не какие-то новшества, речь идет о многократно опробованных инструментах, вопрос только в том, что мы вступаем в очередной период ужесточения отношений между оптом и розницей, утверждают аналитики. 

При этом если раньше фармрозница зависела по большей части только от активности платежеспособного спроса и структуры заболеваемости, то сейчас ритейл испытывает серьезное давление со стороны маркетплейсов. И хотя в текущей регуляторной парадигме последние едва ли смогут претендовать на лекарственный ассортимент, все, что касается парафармацевтики, они стараются развивать максимальными темпами. Пока, даже при условии динамики в онлайн по основным нелекарственным товарам на уровне десятков процентов, речь идет о потерях порядка 0,20,6 млрд руб. на конкурентную группу в год. Например, на рынке глюкометров и тест-полосок канал e-com за первые 11 месяцев 2023 года «вытащил» у представителей офлайн выручку порядка 640 млн руб. (в розничных ценах, включая НДС).

Пока речь о суммах для российской фармрозницы относительно небольших, но уже в ближайшие годы разговор пойдет о миллиардах рублей. Так что годовые потери выручки по категории нелекарственной продукции могут исчисляться не десятками, как сейчас, а сотнями миллиардов в год, естественно, в этих условиях экономика аптек окажется уже совсем другой.

В текущем году для оптового рынка также была характерна тенденция сокращения уровня концентрации, общая доля в TOP25 уменьшилась относительно IIII кварталов 2022 года на 2,1%, причем основные потери понесли компании с 6-го по 15-е места. Из них минимумы в основном были характерны для компаний, ориентированных на госсектор, причины этой динамики вполне понятны. Причем в обозримом будущем подобных игроков может ждать интересное новшество. В уходящем году представители разных госструктур активно продвигали идею необходимости максимальной централизации региональных закупок. Развитие данной инициативы неизбежно приведет к изменению парадигмы работы дистрибьюторов в регионах и перераспределению ролей отдельных компаний на оптовом рынке, считают в RNC Pharma.

TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам IIII кварталов 2023 года

Рейтинг

Дистрибьютор

Центральный офис

Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.

13 кв. 2023 г.

13 кв. 2022 г.

1

Протек

Москва

12,3

11,5

2

Пульс*

Химки

11,4

11,8

3

Катрен

Новосибирск

10,5

11,2

4

ФК Гранд Капитал

Москва

6,2

5,7

5

БСС

Санкт-Петербург

3,8

4,1

6

Р-Фарм

Москва

3,6

5,6

7

Фармкомплект

Нижний Новгород

2,9

3,2

8

Ирвин 2

Москва

2,4

2,4

9

Медэкспорт*

Омск

1,8

1,0

10

Агроресурсы

Кольцово

1,7

1,6

11

Авеста Фармацевтика

Москва

1,4

1,5

12

Фармимэкс*

Москва

1,3

1,4

13

АСФАДИС

Москва

1,2

1,2

14

Ланцет

Москва

1,0

1,5

15

Нижегородская областная фармация*

Нижний Новгород

0,9

0,6

16

Фармстор

Москва

0,6

0,7

17

Евросервис

Москва

0,6

0,4

18

Северо-запад

Санкт-Петербург

0,6

0,7

19

Здравсервис

Тула

0,6

0,9

20

Медипал-Онко*

Москва

0,6

0,7

21

Интерлек

Москва

0,4

0,3

22

Фармацевт*

Ростов-на-Дону

0,4

0,3

23

Витта компани

Москва

0,3

0,3

24

Таттехмедфарм*

Казань

0,3

0,2

25

Областной аптечный склад*

Челябинск

0,2

0,3

* Экспертная оценка.

 Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

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