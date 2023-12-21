RNC Pharma опубликовала TOP25 дистрибьюторов по итогам трех кварталов
Ключевым событием уходящего года в оптовом сегменте российского фармрынка стало прекращение работы сразу трех заметных игроков, которые в сумме занимали более 3% рынка. Сам по себе факт не уникальный, но проблема в том, что этими тремя компаниями дело может и не ограничиться, считают аналитики RNC Pharma. Условия работы поставщиков с оптом в прошлом году серьезно ужесточились, а доступность кредитных ресурсов снижается. В декабре Банк России в пятый раз подряд поднял ключевую ставку, причем за год она выросла более чем вдвое.
Едва ли данная ситуация будет способствовать либерализации отношений производителей с дистрибьюторами. Тем более, что в рознице тоже наметились тревожные тенденции, на рынке ощущаются признаки деградации розничной инфраструктуры, которая пока выражается в замедлении темпов развития. Однако ситуация уже близка к той грани, после которой число аптек на рынке начнет сокращаться.
Здесь при этом важны не только количественные, но и качественные характеристики, если вместо трех небольших аптек откроется одна крупная и очень эффективная, для оптовых партнеров это ознаменует только сокращение рисков. Но вряд ли подобный сценарий будет осуществим в большинстве высвобождающихся локаций, полагают в RNC Pharma. Поскольку предоставление товарных кредитов рознице становится только дороже, то неизбежно придется ужесточать условия работы, а также таргетировать их, опираясь на более-менее стандартный набор критериев. Причем это не какие-то новшества, речь идет о многократно опробованных инструментах, вопрос только в том, что мы вступаем в очередной период ужесточения отношений между оптом и розницей, утверждают аналитики.
При этом если раньше фармрозница зависела по большей части только от активности платежеспособного спроса и структуры заболеваемости, то сейчас ритейл испытывает серьезное давление со стороны маркетплейсов. И хотя в текущей регуляторной парадигме последние едва ли смогут претендовать на лекарственный ассортимент, все, что касается парафармацевтики, они стараются развивать максимальными темпами. Пока, даже при условии динамики в онлайн по основным нелекарственным товарам на уровне десятков процентов, речь идет о потерях порядка 0,2—0,6 млрд руб. на конкурентную группу в год. Например, на рынке глюкометров и тест-полосок канал e-com за первые 11 месяцев 2023 года «вытащил» у представителей офлайн выручку порядка 640 млн руб. (в розничных ценах, включая НДС).
Пока речь о суммах для российской фармрозницы относительно небольших, но уже в ближайшие годы разговор пойдет о миллиардах рублей. Так что годовые потери выручки по категории нелекарственной продукции могут исчисляться не десятками, как сейчас, а сотнями миллиардов в год, естественно, в этих условиях экономика аптек окажется уже совсем другой.
В текущем году для оптового рынка также была характерна тенденция сокращения уровня концентрации, общая доля в TOP25 уменьшилась относительно I—III кварталов 2022 года на 2,1%, причем основные потери понесли компании с 6-го по 15-е места. Из них минимумы в основном были характерны для компаний, ориентированных на госсектор, причины этой динамики вполне понятны. Причем в обозримом будущем подобных игроков может ждать интересное новшество. В уходящем году представители разных госструктур активно продвигали идею необходимости максимальной централизации региональных закупок. Развитие данной инициативы неизбежно приведет к изменению парадигмы работы дистрибьюторов в регионах и перераспределению ролей отдельных компаний на оптовом рынке, считают в RNC Pharma.
TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I—III кварталов 2023 года
|
Рейтинг
|
Дистрибьютор
|
Центральный офис
|
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
|
1—3 кв. 2023 г.
|
1—3 кв. 2022 г.
|
1
|
Протек
|
Москва
|
12,3
|
11,5
|
2
|
Пульс*
|
Химки
|
11,4
|
11,8
|
3
|
Катрен
|
Новосибирск
|
10,5
|
11,2
|
4
|
ФК Гранд Капитал
|
Москва
|
6,2
|
5,7
|
5
|
БСС
|
Санкт-Петербург
|
3,8
|
4,1
|
6
|
Р-Фарм
|
Москва
|
3,6
|
5,6
|
7
|
Фармкомплект
|
Нижний Новгород
|
2,9
|
3,2
|
8
|
Ирвин 2
|
Москва
|
2,4
|
2,4
|
9
|
Медэкспорт*
|
Омск
|
1,8
|
1,0
|
10
|
Агроресурсы
|
Кольцово
|
1,7
|
1,6
|
11
|
Авеста Фармацевтика
|
Москва
|
1,4
|
1,5
|
12
|
Фармимэкс*
|
Москва
|
1,3
|
1,4
|
13
|
АСФАДИС
|
Москва
|
1,2
|
1,2
|
14
|
Ланцет
|
Москва
|
1,0
|
1,5
|
15
|
Нижегородская областная фармация*
|
Нижний Новгород
|
0,9
|
0,6
|
16
|
Фармстор
|
Москва
|
0,6
|
0,7
|
17
|
Евросервис
|
Москва
|
0,6
|
0,4
|
18
|
Северо-запад
|
Санкт-Петербург
|
0,6
|
0,7
|
19
|
Здравсервис
|
Тула
|
0,6
|
0,9
|
20
|
Медипал-Онко*
|
Москва
|
0,6
|
0,7
|
21
|
Интерлек
|
Москва
|
0,4
|
0,3
|
22
|
Фармацевт*
|
Ростов-на-Дону
|
0,4
|
0,3
|
23
|
Витта компани
|
Москва
|
0,3
|
0,3
|
24
|
Таттехмедфарм*
|
Казань
|
0,3
|
0,2
|
25
|
Областной аптечный склад*
|
Челябинск
|
0,2
|
0,3
|
* Экспертная оценка.
|
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
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