RNC Pharma опубликовала TOP25 дистрибьюторов по итогам трех кварталов

Ключевым событием уходящего года в оптовом сегменте российского фармрынка стало прекращение работы сразу трех заметных игроков, которые в сумме занимали более 3% рынка. Сам по себе факт не уникальный, но проблема в том, что этими тремя компаниями дело может и не ограничиться, считают аналитики RNC Pharma. Условия работы поставщиков с оптом в прошлом году серьезно ужесточились, а доступность кредитных ресурсов снижается. В декабре Банк России в пятый раз подряд поднял ключевую ставку, причем за год она выросла более чем вдвое.

Едва ли данная ситуация будет способствовать либерализации отношений производителей с дистрибьюторами. Тем более, что в рознице тоже наметились тревожные тенденции, на рынке ощущаются признаки деградации розничной инфраструктуры, которая пока выражается в замедлении темпов развития. Однако ситуация уже близка к той грани, после которой число аптек на рынке начнет сокращаться.

Здесь при этом важны не только количественные, но и качественные характеристики, если вместо трех небольших аптек откроется одна крупная и очень эффективная, для оптовых партнеров это ознаменует только сокращение рисков. Но вряд ли подобный сценарий будет осуществим в большинстве высвобождающихся локаций, полагают в RNC Pharma. Поскольку предоставление товарных кредитов рознице становится только дороже, то неизбежно придется ужесточать условия работы, а также таргетировать их, опираясь на более-менее стандартный набор критериев. Причем это не какие-то новшества, речь идет о многократно опробованных инструментах, вопрос только в том, что мы вступаем в очередной период ужесточения отношений между оптом и розницей, утверждают аналитики.

При этом если раньше фармрозница зависела по большей части только от активности платежеспособного спроса и структуры заболеваемости, то сейчас ритейл испытывает серьезное давление со стороны маркетплейсов. И хотя в текущей регуляторной парадигме последние едва ли смогут претендовать на лекарственный ассортимент, все, что касается парафармацевтики, они стараются развивать максимальными темпами. Пока, даже при условии динамики в онлайн по основным нелекарственным товарам на уровне десятков процентов, речь идет о потерях порядка 0,2—0,6 млрд руб. на конкурентную группу в год. Например, на рынке глюкометров и тест-полосок канал e-com за первые 11 месяцев 2023 года «вытащил» у представителей офлайн выручку порядка 640 млн руб. (в розничных ценах, включая НДС).

Пока речь о суммах для российской фармрозницы относительно небольших, но уже в ближайшие годы разговор пойдет о миллиардах рублей. Так что годовые потери выручки по категории нелекарственной продукции могут исчисляться не десятками, как сейчас, а сотнями миллиардов в год, естественно, в этих условиях экономика аптек окажется уже совсем другой.

В текущем году для оптового рынка также была характерна тенденция сокращения уровня концентрации, общая доля в TOP25 уменьшилась относительно I—III кварталов 2022 года на 2,1%, причем основные потери понесли компании с 6-го по 15-е места. Из них минимумы в основном были характерны для компаний, ориентированных на госсектор, причины этой динамики вполне понятны. Причем в обозримом будущем подобных игроков может ждать интересное новшество. В уходящем году представители разных госструктур активно продвигали идею необходимости максимальной централизации региональных закупок. Развитие данной инициативы неизбежно приведет к изменению парадигмы работы дистрибьюторов в регионах и перераспределению ролей отдельных компаний на оптовом рынке, считают в RNC Pharma.

TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I—III кварталов 2023 года