RNC Pharma представила ТОР20 компаний фармрозницы в e-com
Суммарный объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам I—III кварталов 2023 года достиг 236,6 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2022 года достигала 10,9%. Это заметно выше, чем средняя динамика по российской фармрознице, которая показала прирост на уровне 7,1% с учетом нелекарственного ассортимента. Но все же общие темпы развития в текущем году почти в пять раз ниже, чем год назад, замедление динамики ощущается также и по сравнению с результатами I—II кварталов 2023 года. Такие данные приводят в аналитической компании RNC Pharma.
Общая выручка организаций, входящих в ТОР20 по итогам анализируемого периода, достигла 213,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, это порядка 90,2%. При этом аналитики констатируют заметный рост уровня концентрации в онлайн-канале: доля крупнейших игроков за минувший год выросла на 3,1%. Причины связаны с достаточно высокой динамикой, которую показывают большинство топовых компаний: так, совокупно по ТОР20 прирост был зафиксирован на уровне 14,8%. При этом только шесть компаний из двадцати демонстрировали динамику меньше средних показателей по каналу e-com и из них всего три игрока показали снижение общего объема выручки относительно I—III кварталов 2022 года.
Абсолютным рекордсменом с точки зрения динамики в ТОР20 компаний вновь стала сеть «Алое». В анализируемом периоде продажи организации в рамках сегмента e-com выросли в 4,6 раза. Но тут, конечно, надо иметь в виду, что организация растет со сравнительно низкой базы. Второй результат в топе показывает «Апрель» (+62%), сопоставимыми темпами наращивали выручку также сети «Социальная аптека» (59%) и «Ютека» (57%). Хотелось бы также обратить внимание на результаты компаний «Ригла» (27%) и «Еаптека» (17%), для топовых игроков это очень серьезный результат, к тому же при определенных условиях здесь вполне может развернуться борьба за второе место в рейтинговой таблице.
Худший результат с точки зрения прироста продаж по итогам I—III кварталов 2023 года продемонстрировала АСНА: за год выручка в онлайн-канале сократилась на 9%. Пока не смогла выйти в плюс и «Аптека.ру» — абсолютный лидер рейтинговой таблицы в анализируемом периоде продал на 4% меньше, чем в I—III кварталах 2022 года. Примерно такой же результат показала «Планета здоровья» (-4%).
Сегмент доставки ЛП (без учета бронирования с последующим самовывозом) по итогам I—III кварталов 2023 года глобального развития не получил: несмотря на формально продолжающийся эксперимент, транзакции, связанные с доставкой Rx-ассортимента, носят абсолютно единичный характер. Значимые изменения тут возможны только в случае переформатирования проходящего пилотного проекта. Понимание необходимости подобных корректировок в законотворческой среде присутствует, в частности в октябре 2023 года группа депутатов Госдумы даже направила письмо в правительство с предложениями по расширению списка пилотных регионов и возможностью включения в дистанционную торговлю льготных препаратов, которые пациенты получают за счет бюджетных средств.
Продажи ОТС-препаратов с доставкой в I—III кварталах 2023 года демонстрируют рост на 16% в отношении денежного объема и порядка 26% в натуральном выражении, но суммарная доля таких операций в общем объеме российского фармритейла не превышает 0,4%. К тому же в онлайн-канале довольно отчетливо наблюдаются признаки ценовой войны: скажем, показатель инфляции тут в I—III кварталах 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года составил всего 3,8%, притом что официальный показатель по всему рынку, по данным Росстата, за период приближался к 5,6%.
ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I—III кварталов 2023 года
|
№
|
Компания*
|
Центральный офис
|
Объем валовых продаж e-com в 1-3 кв. 2023, млрд руб.
|
Прирост продаж относительно 1-3 кв. 2022, %, руб.
|
Доля1 на розничном-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 1-3 кв. 2023, %, руб.
|
1
|
Аптека.Ру
|
Новосибирск
|
51,8
|
-4
|
3,7
|
2
|
Ригла
|
Москва
|
22,4
|
27
|
1,6
|
3
|
Еаптека2
|
Москва
|
20,6
|
17
|
1,5
|
4
|
Апрель
|
Краснодар
|
15,7
|
62
|
1,1
|
5
|
Неофарм2
|
Москва
|
13,5
|
42
|
1,0
|
6
|
Здравсити
|
Москва
|
11,5
|
14
|
0,8
|
7
|
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2
|
Москва
|
10,9
|
20
|
0,8
|
8
|
АСНА2
|
Москва
|
10,0
|
-9
|
0,7
|
9
|
ИРИС
|
Москва
|
9,5
|
8
|
0,7
|
10
|
Ютека
|
Москва
|
9,3
|
57
|
0,7
|
11
|
Фармленд
|
Уфа
|
6,5
|
31
|
0,5
|
12
|
Аптечная сеть 36,6
|
Москва
|
5,8
|
8
|
0,4
|
13
|
Здоров.ру
|
Москва
|
5,5
|
12
|
0,4
|
14
|
Вита (Самара)2
|
Самара
|
5,2
|
14
|
0,4
|
15
|
Планета здоровья2
|
Пермь
|
4,3
|
-4
|
0,3
|
16
|
Монастырев.рф
|
Владивосток
|
4,3
|
7
|
0,3
|
17
|
Имплозия2
|
Самара
|
3,4
|
31
|
0,2
|
18
|
Алоэ (Ранее Эдифарм)
|
С.-Петербург
|
1,8
|
366
|
0,1
|
19
|
ОЗОН3
|
Москва
|
1,0
|
-
|
0,1
|
20
|
Социальная Аптека2
|
Ростов-На-Дону
|
0,4
|
59
|
0,03
|
1 — доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ
|
2 — экспертная оценка
|
3 — экспертная оценка, учитывался оборот только лекарственного ассортимента
|
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
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