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RNC Pharma представила...

RNC Pharma представила ТОР20 компаний фармрозницы в e-com

12.12.2023
19:05
Артем Косенок
Аналитическая компания RNC Pharma представила ТОР20 компаний сегмента e-com российской розницы. Суммарный объем онлайн-продаж и бронирования продукции аптечного ассортимента с начала года достиг 236,6 млрд руб. Динамика относительно аналогичного периода прошлого года достигала 10,9%.
Фото: Freepik

Суммарный объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам I—III кварталов 2023 года достиг 236,6 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2022 года достигала 10,9%. Это заметно выше, чем средняя динамика по российской фармрознице, которая показала прирост на уровне 7,1% с учетом нелекарственного ассортимента. Но все же общие темпы развития в текущем году почти в пять раз ниже, чем год назад, замедление динамики ощущается также и по сравнению с результатами I—II кварталов 2023 года. Такие данные приводят в аналитической компании RNC Pharma.

Общая выручка организаций, входящих в ТОР20 по итогам анализируемого периода, достигла 213,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, это порядка 90,2%. При этом аналитики констатируют заметный рост уровня концентрации в онлайн-канале: доля крупнейших игроков за минувший год выросла на 3,1%. Причины связаны с достаточно высокой динамикой, которую показывают большинство топовых компаний: так, совокупно по ТОР20 прирост был зафиксирован на уровне 14,8%. При этом только шесть компаний из двадцати демонстрировали динамику меньше средних показателей по каналу e-com и из них всего три игрока показали снижение общего объема выручки относительно I—III кварталов 2022 года.

Абсолютным рекордсменом с точки зрения динамики в ТОР20 компаний вновь стала сеть «Алое». В анализируемом периоде продажи организации в рамках сегмента e-com выросли в 4,6 раза. Но тут, конечно, надо иметь в виду, что организация растет со сравнительно низкой базы. Второй результат в топе показывает «Апрель» (+62%), сопоставимыми темпами наращивали выручку также сети «Социальная аптека» (59%) и «Ютека» (57%). Хотелось бы также обратить внимание на результаты компаний «Ригла» (27%) и «Еаптека» (17%), для топовых игроков это очень серьезный результат, к тому же при определенных условиях здесь вполне может развернуться борьба за второе место в рейтинговой таблице.

Худший результат с точки зрения прироста продаж по итогам I—III кварталов 2023 года продемонстрировала АСНА: за год выручка в онлайн-канале сократилась на 9%. Пока не смогла выйти в плюс и «Аптека.ру» — абсолютный лидер рейтинговой таблицы в анализируемом периоде продал на 4% меньше, чем в I—III кварталах 2022 года. Примерно такой же результат показала «Планета здоровья» (-4%).

Сегмент доставки ЛП (без учета бронирования с последующим самовывозом) по итогам I—III кварталов 2023 года глобального развития не получил: несмотря на формально продолжающийся эксперимент, транзакции, связанные с доставкой Rx-ассортимента, носят абсолютно единичный характер. Значимые изменения тут возможны только в случае переформатирования проходящего пилотного проекта. Понимание необходимости подобных корректировок в законотворческой среде присутствует, в частности в октябре 2023 года группа депутатов Госдумы даже направила письмо в правительство с предложениями по расширению списка пилотных регионов и возможностью включения в дистанционную торговлю льготных препаратов, которые пациенты получают за счет бюджетных средств.

Продажи ОТС-препаратов с доставкой в I—III кварталах 2023 года демонстрируют рост на 16% в отношении денежного объема и порядка 26% в натуральном выражении, но суммарная доля таких операций в общем объеме российского фармритейла не превышает 0,4%. К тому же в онлайн-канале довольно отчетливо наблюдаются признаки ценовой войны: скажем, показатель инфляции тут в I—III кварталах 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года составил всего 3,8%, притом что официальный показатель по всему рынку, по данным Росстата, за период приближался к 5,6%.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I—III кварталов 2023 года

Компания*

Центральный офис

Объем валовых продаж e-com в 1-3 кв. 2023, млрд руб.

Прирост продаж относительно 1-3 кв. 2022, %, руб.

Доля1 на розничном-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 1-3 кв. 2023, %, руб.

1

Аптека.Ру

Новосибирск

51,8

-4

3,7

2

Ригла

Москва

22,4

27

1,6

3

Еаптека2

Москва

20,6

17

1,5

4

Апрель

Краснодар

15,7

62

1,1

5

Неофарм2

Москва

13,5

42

1,0

6

Здравсити

Москва

11,5

14

0,8

7

ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2

Москва

10,9

20

0,8

8

АСНА2

Москва

10,0

-9

0,7

9

ИРИС

Москва

9,5

8

0,7

10

Ютека

Москва

9,3

57

0,7

11

Фармленд

Уфа

6,5

31

0,5

12

Аптечная сеть 36,6

Москва

5,8

8

0,4

13

Здоров.ру

Москва

5,5

12

0,4

14

Вита (Самара)2

Самара

5,2

14

0,4

15

Планета здоровья2

Пермь

4,3

-4

0,3

16

Монастырев.рф

Владивосток

4,3

7

0,3

17

Имплозия2

Самара

3,4

31

0,2

18

Алоэ (Ранее Эдифарм)

С.-Петербург

1,8

366

0,1

19

ОЗОН3

Москва

1,0

-

0,1

20

Социальная Аптека2

Ростов-На-Дону

0,4

59

0,03

1 — доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ

2 — экспертная оценка

3 — экспертная оценка, учитывался оборот только лекарственного ассортимента

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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