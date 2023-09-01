RNC Pharma представила рейтинг компаний сегмента e-com

Перспективы возобновления роста в сфере электронной коммерции напрямую связаны с действующим запретом на дистанционную реализацию рецептурного ассортимента. Он делает экономику доставки малопривлекательной как для потребителя, так и для компаний, которые работают в данном сегменте. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

В конце июня 2023 года Минздрав отчитался о промежуточных результатах эксперимента по продаже Rx-препаратов. Согласно этим данным за первые три месяца пилотного проекта было обработано порядка 80 рецептов. Ранее похожие цифры озвучивали представители Минздрава Московской области, которые охарактеризовали количество обработанных рецептов словосочетанием «двузначное число». При таких параметрах быстрое развитие данного сервиса даже в формате пилотных проектов не представляется возможным, считают аналитики. В итоге даже с учетом возможности свободной онлайн-торговли ОТС-категории доля ЛП, которые оформляются с доставкой, по их оценкам, не превышает в среднем по стране 4,5—5% от общего объема e-com-канала в денежном выражении.

В I—II кварталах 2023 года общая выручка организаций, входящих в TOP20, достигла 142,8 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме российской фармрозницы, с учетом нелекарственного ассортимента это приблизительно 90,1%. За прошедший год уровень концентрации в сегменте вырос на 3,7%. Даже несмотря на сокращение объема инвестиций в онлайн и падение размера выручки со стороны ряда топовых компаний, ситуация за пределами двадцатки выглядит еще хуже.

В анализируемом периоде абсолютным рекордсменом с точки зрения динамики в TOP20 компаний стала «Алоэ». Относительно I—II кварталов 2022 года продажи организации в рамках e-com-сегмента выросли в четыре раза. Продолжает активно развивать онлайн-направление «Апрель» (рост на 77%). Компания по итогам I—II кварталов 2023 года занимает четвертую строчку, и если организация обеспечит сопоставимую динамику до конца года, то легко сможет претендовать на третье место, полагают аналитики. Тем более, что параллельно развитию e-com-направления компания выдающимися темпами развивает офлайн-инфраструктуру, которая в свою очередь выступает базисом развития формата электронной торговли. Высокие темпы показывает также «Ютека» (+54%), при этом агрегатор сейчас объединяет почти 55% российских аптек.

Худший результат с точки зрения динамики по итогам I—II кварталов 2023 года продемонстрировала «Аптека.ру». За год продажи компании потеряли 8%, впрочем, тут надо иметь в виду высокую базу прошлого года, а также тот факт, что компания является абсолютным лидером сегмента электронной коммерции на фармрынке, подвинуть которую в среднесрочной перспективе едва ли кому-то удастся. Сопоставимый спад аналитики фиксируют также по компании «Аптека25.рф» из Владивостока. Здесь относительно I—II кварталов 2022 года падение на 6%.

TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 1—2 кв. 2023 г.*

№ Компания** Центральный офис Объем валовых e-com-продаж в I—II кв. 2023, млрд. руб. Прирост продаж относительно I—II кв. 2022, %, руб. Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I—II кв. 2023, %, руб. 1 Аптека.ру Новосибирск 34,8 -8 3,9 2 Ригла Москва 14,8 25 1,6 3 Еаптека2 Москва 13,1 6 1,4 4 Апрель Краснодар 9,8 77 1,1 5 Неофарм Москва 8,7 32 1,0 6 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2 Новосибирск 7,9 30 0,9 7 Здравсити Москва 7,7 3 0,9 8 АСНА2 Москва 7,2 0,2 0,8 9 ИРИС Москва 6,5 5 0,7 10 Ютека Москва 6,2 54 0,7 11 Фармленд Уфа 4,3 38 0,5 12 Аптечная сеть 36,62 Москва 3,8 7 0,4 13 Здоров.ру Москва 3,7 7 0,4 14 Вита (Самара) Самара 3,4 12 0,4 15 Монастырев.рф Владивосток 3,0 7 0,3 16 Планета Здоровья2 Пермь 3,0 4 0,3 17 Имплозия2 Самара 2,2 29 0,2 18 Алоэ (ранее Эдифарм) Санкт-Петербург 1,1 304 0,1 19 Ваша № 1 Москва 0,9 24 0,1 20 Аптека25.рф Владивосток 0,8 -6 0,1 1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ. 2 Экспертная оценка. Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

* В рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных.

** В числе представителей e-com-сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данных объемах не включена выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.