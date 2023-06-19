RNC Pharma сообщила о стагнации сегмента e-com в I квартале
С января по март 2023 года суммарный объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) составил 80,2 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma. Динамика продаж относительно аналогичного периода прошлого года смогла выйти в плюс: показатель прироста в рублях зафиксирован на уровне 2,3%.
В I квартале 2022 года относительно I квартала 2021 года формат e-com показал прирост на уровне 69,6%, но здесь надо учитывать последствия ажиотажного спроса. В текущем году сфера онлайн вступила в фазу стагнации. Она связана с фактическим исчерпанием возможностей развития в рамках разрешенного к продаже ассортимента и пробуксовкой экспериментального режима в отношении Rx-препаратов, который стартовал с 1 марта 2023 года.
Аналитики отмечают, что потенциальные проблемы с запуском пилотного проекта были ясны задолго до указанной даты. Отдельные участники рынка приостановили инвестиции в онлайн, переориентируя свою активность на направления с более понятными перспективами. В итоге больше половины топовых компаний сферы электронной коммерции демонстрировали по итогам анализируемого периода отрицательную динамику.
Несмотря на это общая доля сферы e-com в текущем году выросла до 17,7% (в рублях). Происходило это не столько за счет выраженных успехов онлайн-канала, сколько по причине сравнительно низкой активности в офлайн. Здесь показатель прироста относительно I квартала 2022 года был зафиксирован на уровне -7,8%, а общая динамика по российской фармрознице, включая продажи парафармацевтического ассортимента, составляла -6,2%.
Суммарная выручка организаций, входящих в TOP20 в I квартале 2023 года, достигла 71,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме рынка это порядка 89%. За год уровень концентрации в сегменте вырос практически на 3%. Компании за пределами первой двадцатки чувствовали себя не в пример хуже топов. Если отдельные представители крупного бизнеса еще инвестируют в канал e-com, то для большинства относительно небольших организаций в рамках текущих ассортиментных ограничений развитие становится роскошью, полагают аналитики.
Абсолютным флагманом с точки зрения динамики в TOP20 компаний сейчас выступает «Апрель»: по сравнению с I кварталом 2022 года продажи сети в e-com выросли на 69%. Во-первых, сеть интенсивно открывает новые аптеки: за первые три месяца текущего года их число увеличилось на 449 штук. Во-вторых, активно развивает сопутствующую инфраструктуру для e-com, в частности открывает распределительные центры.
Второй результат, по оценкам RNC Pharma, принадлежит объединенной сети «Эркафарм и Мелодия здоровья» (+53%). В первых числах июня компания «Катрен» завершила процесс выкупа бизнеса и сейчас является собственником 100% доли. Параллельно полным ходом идет смена управленческой модели объединенной сети, что в том числе должно позитивно сказаться и на будущих результатах развития онлайн-направления — потенциал для развития, на взгляд аналитиков, здесь далеко не исчерпан. Хорошей динамикой на фоне общего результата могут похвастаться «АСНА» (+41%), «Ютека» (+31%), а также «Фармлэнд» (+26%).
В число «антилидеров» в анализируемом периоде попало довольно много топовых игроков, так на 16% сократились операции в рамках «Аптека.ру» и на 13% у «Здравсити». Но эти показатели аналитики называют вполне рабочими — на волне ажиотажа в марте прошлого года агрегаторы переживали пик активности. Худшую динамику за период в двадцатке демонстрировала «Аптека25.рф» из Владивостока — продажи за год сократились на 18%. Отдельные представители крупного сетевого бизнеса тоже заметно уменьшили выручку, так «Неофарм» и «Аптечная сеть 36,6» потеряли по 7%, а объём операций «Здоров.ру» сократился по сравнению с 1 кв. 2022 г. на 11%.
|UPD: Показатели «Еаптека» были скорректированы после предоставления уточненных сведений представителями организации.
TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I квартала 2023 года*
|
№
|
Компания**
|
Центральный офис
|
Объем валовых e-com-продаж в I кв. 2023 г., млрд руб.
|
Прирост продаж относительно I кв. 2022 г., %, руб.
|
Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I кв. 2023 г., %, руб.
|
1
|
Аптека.Ру
|
Новосибирск
|
18,2
|
-16
|
4,0
|
2
|
Ригла
|
Москва
|
7,6
|
10
|
1,7
|
3
|
Еаптека
|
Москва
|
6,6
|
1
|
1,6
|
4
|
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2
|
Новосибирск
|
4,9
|
53
|
1,1
|
5
|
Апрель
|
Краснодар
|
4,6
|
69
|
1,0
|
6
|
АСНА2
|
Москва
|
4,1
|
41
|
0,9
|
7
|
Здравсити
|
Москва
|
3,9
|
-13
|
0,9
|
8
|
Неофарм
|
Москва
|
3,9
|
-7
|
0,8
|
9
|
ИРИС
|
Москва
|
3,3
|
-5
|
0,7
|
10
|
Ютека
|
Москва
|
2,9
|
31
|
0,6
|
11
|
Фармленд
|
Уфа
|
2,2
|
26
|
0,5
|
12
|
Здоров.ру
|
Москва
|
1,9
|
-11
|
0,4
|
13
|
Аптечная сеть 36,62
|
Москва
|
1,8
|
-7
|
0,4
|
14
|
Вита (Самара)2
|
Самара
|
1,7
|
н/д
|
0,4
|
15
|
Монастырев.рф
|
Владивосток
|
1,5
|
-6
|
0,3
|
16
|
Планета Здоровья2
|
Пермь
|
1,5
|
-2
|
0,3
|
17
|
Имплозия2
|
Самара
|
1,1
|
12
|
0,2
|
18
|
Ваша №1
|
Москва
|
0,5
|
16
|
0,1
|
19
|
Аптека25.рф
|
Владивосток
|
0,4
|
-18
|
0,1
|
20
|
Алоэ (Ранее Эдифарм)
|
С.-Петербург
|
0,1
|
-7
|
0,03
|
1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.
|
2 Экспертная оценка.
|
Источник RNC Pharma: Рейтинг российских аптечных сетей
* В рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных.
** В числе представителей сегмента e-com учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.
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