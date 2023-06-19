Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
RNC Pharma сообщила...

RNC Pharma сообщила о стагнации сегмента e-com в I квартале

19.06.2023
10:47
Артем Косенок
Аналитики RNC Pharma заявили о стагнации сегмента e-com розницы в I квартале. С января по март суммарный объем продаж составил 80,2 млрд руб.
Фото: freepik/ru.freepik.com

С января по март 2023 года суммарный объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) составил 80,2 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma. Динамика продаж относительно аналогичного периода прошлого года смогла выйти в плюс: показатель прироста в рублях зафиксирован на уровне 2,3%.

В I квартале 2022 года относительно I квартала 2021 года формат e-com показал прирост на уровне 69,6%, но здесь надо учитывать последствия ажиотажного спроса. В текущем году сфера онлайн вступила в фазу стагнации. Она связана с фактическим исчерпанием возможностей развития в рамках разрешенного к продаже ассортимента и пробуксовкой экспериментального режима в отношении Rx-препаратов, который стартовал с 1 марта 2023 года.

Аналитики отмечают, что потенциальные проблемы с запуском пилотного проекта были ясны задолго до указанной даты. Отдельные участники рынка приостановили инвестиции в онлайн, переориентируя свою активность на направления с более понятными перспективами. В итоге больше половины топовых компаний сферы электронной коммерции демонстрировали по итогам анализируемого периода отрицательную динамику.

Несмотря на это общая доля сферы e-com в текущем году выросла до 17,7% (в рублях). Происходило это не столько за счет выраженных успехов онлайн-канала, сколько по причине сравнительно низкой активности в офлайн. Здесь показатель прироста относительно I квартала 2022 года был зафиксирован на уровне -7,8%, а общая динамика по российской фармрознице, включая продажи парафармацевтического ассортимента, составляла -6,2%.

Суммарная выручка организаций, входящих в TOP20 в I квартале 2023 года, достигла 71,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме рынка это порядка 89%. За год уровень концентрации в сегменте вырос практически на 3%. Компании за пределами первой двадцатки чувствовали себя не в пример хуже топов. Если отдельные представители крупного бизнеса еще инвестируют в канал e-com, то для большинства относительно небольших организаций в рамках текущих ассортиментных ограничений развитие становится роскошью, полагают аналитики.

Абсолютным флагманом с точки зрения динамики в TOP20 компаний сейчас выступает «Апрель»: по сравнению с I кварталом 2022 года продажи сети в e-com выросли на 69%. Во-первых, сеть интенсивно открывает новые аптеки: за первые три месяца текущего года их число увеличилось на 449 штук. Во-вторых, активно развивает сопутствующую инфраструктуру для e-com, в частности открывает распределительные центры.

Второй результат, по оценкам RNC Pharma, принадлежит объединенной сети «Эркафарм и Мелодия здоровья» (+53%). В первых числах июня компания «Катрен» завершила процесс выкупа бизнеса и сейчас является собственником 100% доли. Параллельно полным ходом идет смена управленческой модели объединенной сети, что в том числе должно позитивно сказаться и на будущих результатах развития онлайн-направления — потенциал для развития, на взгляд аналитиков, здесь далеко не исчерпан. Хорошей динамикой на фоне общего результата могут похвастаться «АСНА» (+41%), «Ютека» (+31%), а также «Фармлэнд» (+26%).

В число «антилидеров» в анализируемом периоде попало довольно много топовых игроков, так на 16% сократились операции в рамках «Аптека.ру» и на 13% у «Здравсити». Но эти показатели аналитики называют вполне рабочими — на волне ажиотажа в марте прошлого года агрегаторы переживали пик активности. Худшую динамику за период в двадцатке демонстрировала «Аптека25.рф» из Владивостока — продажи за год сократились на 18%. Отдельные представители крупного сетевого бизнеса тоже заметно уменьшили выручку, так «Неофарм» и «Аптечная сеть 36,6» потеряли по 7%, а объём операций «Здоров.ру» сократился по сравнению с 1 кв. 2022 г. на 11%.

UPD: Показатели «Еаптека» были скорректированы после предоставления уточненных сведений представителями организации.

TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I квартала 2023 года*

Компания**

Центральный офис

Объем валовых e-com-продаж в I кв. 2023 г., млрд руб.

Прирост продаж относительно I кв. 2022 г., %, руб.

Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I кв. 2023 г., %, руб.

1

Аптека.Ру

Новосибирск

18,2

-16

4,0

2

Ригла

Москва

7,6

10

1,7

3

Еаптека

Москва

6,6

1

1,6

4

ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья2

Новосибирск

4,9

53

1,1

5

Апрель

Краснодар

4,6

69

1,0

6

АСНА2

Москва

4,1

41

0,9

7

Здравсити

Москва

3,9

-13

0,9

8

Неофарм

Москва

3,9

-7

0,8

9

ИРИС

Москва

3,3

-5

0,7

10

Ютека

Москва

2,9

31

0,6

11

Фармленд

Уфа

2,2

26

0,5

12

Здоров.ру

Москва

1,9

-11

0,4

13

Аптечная сеть 36,62

Москва

1,8

-7

0,4

14

Вита (Самара)2

Самара

1,7

н/д

0,4

15

Монастырев.рф

Владивосток

1,5

-6

0,3

16

Планета Здоровья2

Пермь

1,5

-2

0,3

17

Имплозия2

Самара

1,1

12

0,2

18

Ваша №1

Москва

0,5

16

0,1

19

Аптека25.рф

Владивосток

0,4

-18

0,1

20

Алоэ (Ранее Эдифарм)

С.-Петербург

0,1

-7

0,03

1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.

2 Экспертная оценка.

Источник RNC Pharma: Рейтинг российских аптечных сетей

* В рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных.

** В числе представителей сегмента e-com учитываются только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данных объемах не включена выручка представителей «серого» онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.