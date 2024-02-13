RNC Pharma сообщила о замедлении развития онлайн-канала в рознице в 2023 году

Общий объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 2023 года составил 326,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика относительно результатов 2022 года составила 10,8% (в рублях), сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Показатель прироста в фармацевтическом e-com пока несколько выше, чем по рынку в целом. Здесь по итогам года аналитики фиксировали динамику на уровне 9,7% с учетом нелекарственного ассортимента. Но разница уже практически полностью нивелировалась. Максимальные темпы роста e-com-канал демонстрировал в 2021—2022 годах, на уровне порядка 53 и 40% соответственно. Тогда рынок по максимуму отрабатывал запуск возможности онлайн-продаж ОТС-ассортимента, на тот момент динамика кратно превышала показатели прироста по российской рознице в целом.

В 2023 году общая доля онлайн-канала составила 16,6%, это на 0,1% больше, чем фиксировалось в 2022 году. Сейчас e-com фактически исчерпал возможности роста в условиях ограничений по разрешенному к продаже ассортименту. Общую динамику пока подпитывают онлайн-проекты отдельных игроков, которые находятся в активной инвестиционной стадии. Но этот этап вряд ли будет продолжителен во времени без внешних стимулов.

При этом в отрасли все в большей степени ощущается давление со стороны крупных отечественных маркетплейсов, которые активно наращивают работу в категории товаров для красоты и здоровья. В итоге серьезных предпосылок для опережающего развития в 2024 году онлайн-канал фармрынок не имеет. Хотя пока также рано утверждать, что значимо сократится активность в фармацевтическом e-com в текущем году.

Общая выручка организаций в рамках TOP20 по итогам анализируемого периода достигла 289,7 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, это порядка 88,8%. По итогам 2023 года только 11 из 20 компаний показали динамику выше среднерыночной. Правда, и примеров выраженного сокращения активности среди топовых игроков тоже было немного. Скорее, речь шла об определенной коррекции относительно завышенных из-за ажиотажа 2022 года показателей.

Абсолютный рекорд с точки зрения динамики в TOP20 вновь обновила сеть «Алое». Продажи организации в онлайн выросли в 5,7 раза относительно показателей 2022 года. Здесь надо иметь в виду эффект низкой базы и активную фазу инвестиций, в которой находится это направление в компании. Тем не менее в топе это уже единственный пример кратной динамики продаж, отмечают аналитики. Остальные успешные игроки в рамках двадцатки могут похвастаться динамикой на уровне нескольких десятков процентов. Здесь максимальный прирост был зафиксирован у агрегатора «Ютека». За год оборот организации вырос на 79%, по итогу компания в прошлом году вышла на седьмое место в рейтинговой таблице. Второй результат у сети «Имплозия» (+56%), и с минимальным отрывом тройку лидеров с точки зрения прироста замыкает «Апрель» (+54%).

Другие агрегативные форматы показывают разнонаправленную динамику. Так, крупнейший онлайн-игрок на фармацевтическом рынке «Аптека.ру» показала отрицательный показатель прироста на уровне -0,4%. Аналогичный сервис «Здравсити» по сравнению с 2022 годом обеспечил рост выручки на 21%. Причем у компании есть еще внушительный потенциал роста. Во всяком случае базовая офлайн-инфраструктура позволяет поступательно наращивать активность. Отрицательный показатель по итогам 2023 года продемонстрировал также «Монастырев.рф», за год выручка организации в рамках онлайн-канала сократилась на 1%.

TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2023 года