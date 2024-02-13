RNC Pharma сообщила о замедлении развития онлайн-канала в рознице в 2023 году
Общий объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 2023 года составил 326,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика относительно результатов 2022 года составила 10,8% (в рублях), сообщили в аналитической компании RNC Pharma.
Показатель прироста в фармацевтическом e-com пока несколько выше, чем по рынку в целом. Здесь по итогам года аналитики фиксировали динамику на уровне 9,7% с учетом нелекарственного ассортимента. Но разница уже практически полностью нивелировалась. Максимальные темпы роста e-com-канал демонстрировал в 2021—2022 годах, на уровне порядка 53 и 40% соответственно. Тогда рынок по максимуму отрабатывал запуск возможности онлайн-продаж ОТС-ассортимента, на тот момент динамика кратно превышала показатели прироста по российской рознице в целом.
В 2023 году общая доля онлайн-канала составила 16,6%, это на 0,1% больше, чем фиксировалось в 2022 году. Сейчас e-com фактически исчерпал возможности роста в условиях ограничений по разрешенному к продаже ассортименту. Общую динамику пока подпитывают онлайн-проекты отдельных игроков, которые находятся в активной инвестиционной стадии. Но этот этап вряд ли будет продолжителен во времени без внешних стимулов.
При этом в отрасли все в большей степени ощущается давление со стороны крупных отечественных маркетплейсов, которые активно наращивают работу в категории товаров для красоты и здоровья. В итоге серьезных предпосылок для опережающего развития в 2024 году онлайн-канал фармрынок не имеет. Хотя пока также рано утверждать, что значимо сократится активность в фармацевтическом e-com в текущем году.
Общая выручка организаций в рамках TOP20 по итогам анализируемого периода достигла 289,7 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, это порядка 88,8%. По итогам 2023 года только 11 из 20 компаний показали динамику выше среднерыночной. Правда, и примеров выраженного сокращения активности среди топовых игроков тоже было немного. Скорее, речь шла об определенной коррекции относительно завышенных из-за ажиотажа 2022 года показателей.
Абсолютный рекорд с точки зрения динамики в TOP20 вновь обновила сеть «Алое». Продажи организации в онлайн выросли в 5,7 раза относительно показателей 2022 года. Здесь надо иметь в виду эффект низкой базы и активную фазу инвестиций, в которой находится это направление в компании. Тем не менее в топе это уже единственный пример кратной динамики продаж, отмечают аналитики. Остальные успешные игроки в рамках двадцатки могут похвастаться динамикой на уровне нескольких десятков процентов. Здесь максимальный прирост был зафиксирован у агрегатора «Ютека». За год оборот организации вырос на 79%, по итогу компания в прошлом году вышла на седьмое место в рейтинговой таблице. Второй результат у сети «Имплозия» (+56%), и с минимальным отрывом тройку лидеров с точки зрения прироста замыкает «Апрель» (+54%).
Другие агрегативные форматы показывают разнонаправленную динамику. Так, крупнейший онлайн-игрок на фармацевтическом рынке «Аптека.ру» показала отрицательный показатель прироста на уровне -0,4%. Аналогичный сервис «Здравсити» по сравнению с 2022 годом обеспечил рост выручки на 21%. Причем у компании есть еще внушительный потенциал роста. Во всяком случае базовая офлайн-инфраструктура позволяет поступательно наращивать активность. Отрицательный показатель по итогам 2023 года продемонстрировал также «Монастырев.рф», за год выручка организации в рамках онлайн-канала сократилась на 1%.
TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2023 года
|
№
|
Компания
|
Центральный офис
|
Объем валовых e-com-продаж в 2023, млрд руб.
|
Прирост продаж относительно 2022, %, руб.
|
Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2023, %, руб.
|
1
|
Аптека.Ру
|
Новосибирск
|
73,1
|
-0,4
|
3,7
|
2
|
Ригла
|
Москва
|
32,0
|
26
|
1,6
|
3
|
Еаптека
|
Москва
|
28,9
|
21
|
1,5
|
4
|
Апрель
|
Краснодар
|
23,1
|
54
|
1,2
|
5
|
Неофарм2
|
Москва
|
19,3
|
41
|
1,0
|
6
|
Здравсити
|
Москва
|
16,3
|
21
|
0,8
|
7
|
Ютека
|
Москва
|
14,1
|
79
|
0,7
|
8
|
ИРИС
|
Москва
|
13,5
|
10
|
0,7
|
9
|
Фармленд
|
Уфа
|
9,2
|
28
|
0,5
|
10
|
Аптечная сеть 36,6
|
Москва
|
9,0
|
17
|
0,5
|
11
|
Планета здоровья2
|
Пермь
|
8,4
|
31
|
0,4
|
12
|
Здоров.ру
|
Москва
|
7,5
|
10
|
0,4
|
13
|
Вита2
|
Самара
|
6,8
|
8
|
0,3
|
14
|
Имплозия2
|
Самара
|
5,7
|
56
|
0,3
|
15
|
Монастырев.рф
|
Владивосток
|
5,6
|
-1
|
0,3
|
16
|
АСНА2
|
Москва
|
5,1
|
4
|
0,3
|
17
|
ОАС Эркафарм и Мелодия здоровья2
|
Новосибирск
|
3,6
|
н/д
|
0,2
|
18
|
Polza.ru
|
Москва
|
3,1
|
-
|
0,2
|
19
|
Алоэ (ранее Эдифарм)
|
Санкт-Петербург
|
2,9
|
471
|
0,2
|
20
|
Максавит (включая 36,7С)
|
Нижний Новгород
|
2,4
|
н/д
|
0,1
|
1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.
|
2 Экспертная оценка.
|
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
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