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RNC Pharma сообщила...

RNC Pharma сообщила о замедлении развития онлайн-канала в рознице в 2023 году

13.02.2024
10:16
Артем Косенок
Развитие онлайн-канала в российской фармацевтической рознице в 2023 году резко затормозилось, выяснили аналитики RNC Pharma. Общий объем продаж и бронирований продукции аптечного ассортимента составил около 326 млрд руб.
Фото: Freepik

Общий объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 2023 года составил 326,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика относительно результатов 2022 года составила 10,8% (в рублях), сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Показатель прироста в фармацевтическом e-com пока несколько выше, чем по рынку в целом. Здесь по итогам года аналитики фиксировали динамику на уровне 9,7% с учетом нелекарственного ассортимента. Но разница уже практически полностью нивелировалась. Максимальные темпы роста e-com-канал демонстрировал в 2021—2022 годах, на уровне порядка 53 и 40% соответственно. Тогда рынок по максимуму отрабатывал запуск возможности онлайн-продаж ОТС-ассортимента, на тот момент динамика кратно превышала показатели прироста по российской рознице в целом.

В 2023 году общая доля онлайн-канала составила 16,6%, это на 0,1% больше, чем фиксировалось в 2022 году. Сейчас e-com фактически исчерпал возможности роста в условиях ограничений по разрешенному к продаже ассортименту. Общую динамику пока подпитывают онлайн-проекты отдельных игроков, которые находятся в активной инвестиционной стадии. Но этот этап вряд ли будет продолжителен во времени без внешних стимулов.

При этом в отрасли все в большей степени ощущается давление со стороны крупных отечественных маркетплейсов, которые активно наращивают работу в категории товаров для красоты и здоровья. В итоге серьезных предпосылок для опережающего развития в 2024 году онлайн-канал фармрынок не имеет. Хотя пока также рано утверждать, что значимо сократится активность в фармацевтическом e-com в текущем году.

Общая выручка организаций в рамках TOP20 по итогам анализируемого периода достигла 289,7 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). В общем объеме российского канала e-com, с учетом нелекарственного ассортимента, это порядка 88,8%. По итогам 2023 года только 11 из 20 компаний показали динамику выше среднерыночной. Правда, и примеров выраженного сокращения активности среди топовых игроков тоже было немного. Скорее, речь шла об определенной коррекции относительно завышенных из-за ажиотажа 2022 года показателей.

Абсолютный рекорд с точки зрения динамики в TOP20 вновь обновила сеть «Алое». Продажи организации в онлайн выросли в 5,7 раза относительно показателей 2022 года. Здесь надо иметь в виду эффект низкой базы и активную фазу инвестиций, в которой находится это направление в компании. Тем не менее в топе это уже единственный пример кратной динамики продаж, отмечают аналитики. Остальные успешные игроки в рамках двадцатки могут похвастаться динамикой на уровне нескольких десятков процентов. Здесь максимальный прирост был зафиксирован у агрегатора «Ютека». За год оборот организации вырос на 79%, по итогу компания в прошлом году вышла на седьмое место в рейтинговой таблице. Второй результат у сети «Имплозия» (+56%), и с минимальным отрывом тройку лидеров с точки зрения прироста замыкает «Апрель» (+54%).

Другие агрегативные форматы показывают разнонаправленную динамику. Так, крупнейший онлайн-игрок на фармацевтическом рынке «Аптека.ру» показала отрицательный показатель прироста на уровне -0,4%. Аналогичный сервис «Здравсити» по сравнению с 2022 годом обеспечил рост выручки на 21%. Причем у компании есть еще внушительный потенциал роста. Во всяком случае базовая офлайн-инфраструктура позволяет поступательно наращивать активность. Отрицательный показатель по итогам 2023 года продемонстрировал также «Монастырев.рф», за год выручка организации в рамках онлайн-канала сократилась на 1%.

TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2023 года

Компания

Центральный офис

Объем валовых e-com-продаж в 2023, млрд руб.

Прирост продаж относительно 2022, %, руб.

Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2023, %, руб.

1

Аптека.Ру

Новосибирск

73,1

-0,4

3,7

2

Ригла

Москва

32,0

26

1,6

3

Еаптека

Москва

28,9

21

1,5

4

Апрель

Краснодар

23,1

54

1,2

5

Неофарм2

Москва

19,3

41

1,0

6

Здравсити

Москва

16,3

21

0,8

7

Ютека

Москва

14,1

79

0,7

8

ИРИС

Москва

13,5

10

0,7

9

Фармленд

Уфа

9,2

28

0,5

10

Аптечная сеть 36,6

Москва

9,0

17

0,5

11

Планета здоровья2

Пермь

8,4

31

0,4

12

Здоров.ру

Москва

7,5

10

0,4

13

Вита2

Самара

6,8

8

0,3

14

Имплозия2

Самара

5,7

56

0,3

15

Монастырев.рф

Владивосток

5,6

-1

0,3

16

АСНА2

Москва

5,1

4

0,3

17

ОАС Эркафарм и Мелодия здоровья2

Новосибирск

3,6

н/д

0,2

18

Polza.ru

Москва

3,1

-

0,2

19

Алоэ (ранее Эдифарм)

Санкт-Петербург

2,9

471

0,2

20

Максавит (включая 36,7С)

Нижний Новгород

2,4

н/д

0,1

1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.

2 Экспертная оценка.

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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