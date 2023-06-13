Работу с препаратами из списка ПКУ признали высокой категорией риска

Правительство отнесло розничную торговлю лекарственными средствами, подлежащими предметно-количественному учету (ПКУ), деятельностью с высокой категорией риска. Соответствующее постановление № 961 от 10.06.2023 было опубликовано на портале правовой информации. Документ вносит изменения в постановление № 1049 от 29.06.2021.

Документом устанавливается, что в группу высокого риска могут попасть аптеки и склады, которые набрали более 36 баллов по разным характеристикам риска. В их числе у аптек, например, реализация и хранение лекарственных средств, продажа дистанционным способом и т.д.

Согласно принятому документу, розничная торговля препаратами из списка ПКУ соответствует сразу 40 баллам. Аналогичная деятельность оптовых складов оценивается в 45 баллов. Плановые инспекционные визиты, выездные или документарные проверки для таких аптек и складов можно будет проводить каждые два года.

В марте Минздрав предложил усилить контроль за обращением лекарственных препаратов из списка ПКУ, включая наркотические средства и психотропные вещества. Для этого ведомство выступило с инициативой относить аптеки и склады, которые продают лекарства из этого перечня, к объектам высокой категории риска.