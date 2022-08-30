Ранитидин удалили из минимального ассортимента аптек

Правительство внесло изменения в лекарственные перечни. Соответствующее распоряжение № 2419-р от 24.08.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Поправки касаются ЖНВЛП и обязательного минимального перечня для аптек.

Теперь аптеки не обязаны иметь в наличии препараты на основе ранитидина. Этого МНН больше нет в минимальном ассортименте.

Как сообщал «ФВ», Минздрав приостановил применение всех зарегистрированных лекарств с ранитидином в России с 23 сентября 2021 года. Еще раньше Росздравнадзор отозвал все серии препаратов, обращающихся на рынке. Однако в Перечне ЖНВЛП и в минимальном ассортименте препарат оставался. Из-за чего у аптек возникали проблемы с контролирующими органами. Исключение ранитидина из минимального ассортимента одобрено еще в 2021 году, но до сих пор решение не было утверждено правительством.

Несмотря на то, что действие всех регудостоверений на препараты с МНН ранитидин приостановлены до особого распоряжения, препарат по-прежнему включен в Перечень ЖНВЛП. В августе из перечня была убрана лекарственная форма в виде таблеток, а раствор для внутривенного и внутримышечного применения остался.

Также отредактирована запись о лекарственных формах парацетамола в минимальном ассортименте аптек. Теперь фармрознице не обязательно иметь в наличии суспензию парацетамола для взрослых. Из-за перерегистрации препарат долгое время не поступал в оборот и возникла его дефектура, а контролирующие органы требовали наличия препарата.

Согласно документу, в аптеке обязательно должны быть раствор для приема внутрь, или суспензия для приема внутрь, или раствор для приема внутрь (для детей), или суспензия для приема внутрь (для детей), а также суппозитории ректальные и таблетки.

Помимо этого в Перечне ЖНВЛП изменены записи о лекарственных формах некоторых МНН. У одних появились новые лекформы, у других, напротив, их список сократился. Например, у парацетамола в ЖНВЛП больше не включены гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь. А для фентанила помимо раствора для внутривенного и внутримышечного введения и трансдермальной терапевтической системы появился пластырь.

Обновления МНН практически не произошло. В группе противодиарейных микроорганизмов помимо бифидобактерий бифидум теперь есть пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный. Регдосье на него принадлежит ООО «Аван», препарат выпускается под торговым наименованием «Пробифор».

Еще одно МНН исключено. Это феноксиметилпенициллин, в ГРЛС нет ни одного действующего регдосье на это МНН.

В апреле 2022 года Минздрав опубликовал проект поправок в лекарственные перечни на 2023 год, этот документ правительством пока не утвержден.