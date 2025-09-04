БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Разработана концепция развития...

Разработана концепция развития общего рынка лекарств в ЕАЭС

04.09.2025
11:03
Дина Коблова
Таисия Кубрина
В ЕАЭС будет единая концепция развития общего рынка лекарств и медизделий. Ее разработал Евразийский межправительственный совет.
Фото: 123rf.com

Евразийский межправительственный совет разработал Концепцию развития общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), утверждено распоряжение об этом № 9 от 15.08.2025.

Авторы документа предлагают:

  • детализировать требования к разработке лекарств на всех этапах;
  • внедрить международные стандарты Надлежащей регуляторной практики (GRP) для взаимного признания документов с третьими странами;
  • упростить передачу регистрационных досье между странами ЕАЭС;
  • гармонизировать методы контроля качества и сблизить национальные законодательств в сфере надзора.

Планируется полностью перейти на электронный формат регдосье, расширить доступ экспертов к единому реестру лекарственных средств ЕАЭС и создать возможность для обмена информацией между уполномоченными органами.

Кроме того, в странах ЕАЭС будут созданы сети уполномоченных лабораторий в каждой стране, которые займутся разработкой фармакопейных статей Фармакопеи Союза.

Евразийский межправительственный совет также разработал Концепцию развития общего рынка медицинских изделий в рамках ЕАЭС, распоряжение об этом № 10 от 15.08.2025 было опубликовано на правовом портале ЕАЭС.

С 1 января 2026 года в государствах ЕАЭС должны обращаться препараты, имеющие только регудостоверения ЕАЭС. Исключением являются две группы препаратов, которые предназначены для применения в условиях:

  • военных действий для профилактики и лечения заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия химических, биологических, радиационных факторов;
  • угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, для профилактики и лечения заболеваний и поражений, представляющих опасность для окружающих, полученных в результате воздействия химических, биологических, радиационных факторов.

С 2021 года в странах союза возможна регистрация новых лекарств только по правилам ЕАЭС. В начале 2024 года по правилам союза зарегистрировано 4,4 тыс. лекарственных средств, а подано заявлений на регистрацию препаратов — 13,7 тыс. При этом на долю России приходится 87% заявлений на регистрацию лекарств, по данным на 2023 год. Это связывают с тем, что РФ имеет наибольшую емкость фармрынка среди других членов ЕАЭС. Авторы документа опасаются, что такая ситуация потенциально может привести к дисбалансу на фармрынке.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.