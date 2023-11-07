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Разработчики стандартных образцов...

Разработчики стандартных образцов получили 600 млн рублей в виде грантов за два года

07.11.2023
16:49
Маргарита Грошева
Агентство по технологическому развитию за два года выделило почти 600 млн руб. разработчикам стандартных образцов в виде грантов. Их получили три подведомственные Минпромторгу и Минздраву организации. Правительство планировало получить не менее 300 стандартных образцов.
Фото: Julia Koblitz/unsplash.com

В 2022 году правительство заявляло о планах разработать не менее 300 стандартных образцов. На эти цели в 2022—2023 годах АНО «Агентство по технологическому развитию» провело пять конкурсных отборов на разработку стандартных образцов с общей суммой лотов около 591 млн руб., сообщили в Министерстве промышленности и торговли.

Гранты получили три организации: Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП) Минпромторга, ФГУП «Московский эндокринный завод» («Эндофарм») и ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России» (НЦ ЭСМП).

Самые большие лоты на разработку стандартных образцов ушли ГИЛС и НП.

Результаты последнего конкурса, объявленного в августе, пока не определены.

Сколько образцов должна разработать каждая организация и на какие суммы, читайте в «ФВ» № 26 (1125) в материале «По образу и стандарту».

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07.11.2023
По образу и стандарту
Как идет процесс разработки отечественных стандартных образцов
Фармацевтический вестник №26 (1125) / 2023

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