Разработчики стандартных образцов получили 600 млн рублей в виде грантов за два года

В 2022 году правительство заявляло о планах разработать не менее 300 стандартных образцов. На эти цели в 2022—2023 годах АНО «Агентство по технологическому развитию» провело пять конкурсных отборов на разработку стандартных образцов с общей суммой лотов около 591 млн руб., сообщили в Министерстве промышленности и торговли.

Гранты получили три организации: Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП) Минпромторга, ФГУП «Московский эндокринный завод» («Эндофарм») и ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России» (НЦ ЭСМП).

Самые большие лоты на разработку стандартных образцов ушли ГИЛС и НП.

Результаты последнего конкурса, объявленного в августе, пока не определены.

Сколько образцов должна разработать каждая организация и на какие суммы, читайте в «ФВ» № 26 (1125) в материале «По образу и стандарту».