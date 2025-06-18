Regeneron проиграла аукцион по покупке обанкротившейся компании 23andMe ее основательнице

Энн Воджицки выиграла аукцион, на котором продавалась основанная ей компания 23andMe, выпускающая ДНК-тесты. Предпринимательница предложила за покупку 305 млн долл., говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что деньги поступят от некоммерческой организации TTAM Research Institute, которую возглавляет Воджицки. Сделка завершится после того, как будет одобрена судом.

Изначально победителем торгов признан фармацевтический гигант Regeneron Pharmaceuticals. В прошлом месяце производитель выразил готовность приобрести активы 23andMe за 256 млн долл. Однако Воджицки добилась пересмотра итогов, утверждая, что получила финансирование от неназванной компании из списка 500 крупнейших в США по размеру выручки (известны также как Fortune 500).

Указывается, что новое руководство 23andMe сохранит прежний перечень услуг. Дополнительно планируется внедрить новые методы защиты данных клиентов, а также предоставить им возможность удалять предоставленные сведения о своей ДНК из базы данных и отказываться от участия в исследованиях.

Воджицки учредила компанию в 2006 году. Год спустя калифорнийский стартап получил 3,9 млн долл. инвестиций от техгиганта Google, одним из основателей которого был ее муж Сергей Брин. Пара развелась в 2015 году.

23andMe принадлежит создание первого набора для ДНК-теста, позволяющего узнать предрасположенность к тем или иным заболеваниям, особенности организма и родословную. Для анализа был нужен только образец слюны. В 2008 году журнал Time назвал эту разработку «изобретением года».

В 2021 году рыночная стоимость компании достигла своего пика в 6 млрд долл. Однако впоследствии она столкнулась с резким падением спроса из-за одноразового характера продаваемых ею товаров и хакерской атакой, которая привела к утечке конфиденциальной информации о ДНК миллионов клиентов. В марте этого года 23andMe подала заявление о защите от банкротства.