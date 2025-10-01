Регулирование платного приема в вузах не затронет медицинские направления

Регулирование коммерческого приема в вузах не затронет социально значимые и дефицитные направления, в том числе из области здравоохранения и медицинских наук, образования и педагогических наук. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, ограничения предусмотрены для избыточных на рынке труда направлений, по которым сегодня платный прием превышает 50% от совокупного.

«Планируется, что до 31 декабря 2025 года вузы получат информацию о бюджетном приеме и информацию о квоте платного приема», — указано в сообщении.

По словам министра образования и науки Валерия Фалькова, нужно продолжать улучшать систему приема как в технологическом, так и в содержательном отношении. Фальков обратил внимание на то, что не только частные вузы, но и некоторые государственные выделяют слишком много платных мест на обучение по направлениям подготовки, которые не соответствуют профилю университета или запросу рынка труда.

В мае Госдума приняла закон о государственном регулировании платного приема в вузы «с учетом потребностей экономики» — он вступит в силу с 1 сентября. Регулировать перечень специальностей, направлений подготовки и профессий, а также возможность получения по этим программам кредитов с господдержкой будет правительство.

Как писал «Медицинский вестник», в июне в Госдуме рекомендовали сообществу ректоров медицинских и фармацевтических вузов сформировать рекомендации правительству по регулированию коммерческого приема с учетом интересов отрасли.

Как заявил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, расширяя платный прием, вузы зарабатывают деньги на развитие, повышение зарплат преподавателям и обновление инфраструктуры. Сейчас каждый ректор самостоятельно принимает решение о стоимости обучения и определяет, за счет чего будет набирать необходимые суммы: большего числа платных студентов или более высокой стоимости обучения. Если вузам ограничат число коммерческих мест, эти средства все равно придется где-то изыскивать, получается, что их добавлять придется из госбюджета.