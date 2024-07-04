Регулятор ЕС одобрил первый препарат от ХОБЛ с эозинофилией

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат «Дупиксент» (дупилумаб) в качестве поддерживающей терапии при неконтролируемой хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) с повышенным уровнем эозинофилов в крови. Об этом говорится в пресс-релизе французской компании Sanofi, которой принадлежат права на лекарство.

«Дупиксент» — первое зарегистрированное средство от ХОБЛ, которое воздействует на причину заболевания, а не облегчает его симптомы. Решение EMA об одобрении препарата основано на результатах двух исследований III фазы — BOREAS и NOTUS. Лекарственное средство значительно снизило частоту обострений ХОБЛ примерно на 30% в течение года и улучшило функции легких у пациентов.

На счету «Дупиксента» уже шесть одобренных показаний в ЕС. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало следующие показания препарата: атопический дерматит, хронический риносинусит с назальными полипами, эозинофильный эзофагит, бронхиальная астма и узловатое пруриго. Впервые американский регулятор одобрил лекарственное средство в 2017 году.

В 2023 году объем продаж «Дупиксента» составил 11,6 млрд долл. Это на 33% больше по сравнению с показателями 2022 года.

ХОБЛ — прогрессирующее заболевание легких, которое входит в четверку самых распространенных причин смерти в мире. Среди основных факторов его развития — курение и вдыхание вредных веществ. В ЕС от болезни страдают 220 тыс. взрослых пациентов.